Ты записался в чиновники?Как правильно сделать первые карьерные шаги в органах власти
Для многих государственная служба все еще остается закрытым и непонятным институтом. В связи с этим возникает большое количество мифов, услышанных невероятных историй и, как следствие, – выдуманных барьеров.
Некоторые, наоборот, принимают недостаточно обдуманные предложения о переходе на государственную службу, бросаясь как в омут с головой, и в результате натыкаются на непредвиденные препятствия, непонятные требования, ограничения и запреты, к которым не были готовы. Поэтому возникает целая серия вопросов об эффективной подготовке к поступлению в соответствующие вузы, прохождению отбора и успешному началу карьеры.
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