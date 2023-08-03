Ты записался в чиновники?

Некоторые, наоборот, принимают недостаточно обдуманные предложения о переходе на государственную службу, бросаясь как в омут с головой, и в результате натыкаются на непредвиденные препятствия, непонятные требования, ограничения и запреты, к которым не были готовы. Поэтому возникает целая серия вопросов об эффективной подготовке к поступлению в соответствующие вузы, прохождению отбора и успешному началу карьеры.