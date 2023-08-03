Ты записался в чиновники?

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Как правильно сделать первые карьерные шаги в органах власти
Тигран Занко , директор научно-исследовательского центра государственной службы и управления ИГСУ РАНХиГС

Для многих государственная служба все еще остается закрытым и непонятным институтом. В связи с этим возникает большое количество мифов, услышанных невероятных историй и, как следствие, – выдуманных барьеров.

Некоторые, наоборот, принимают недостаточно обдуманные предложения о переходе на государственную службу, бросаясь как в омут с головой, и в результате натыкаются на непредвиденные препятствия, непонятные требования, ограничения и запреты, к которым не были готовы. Поэтому возникает целая серия вопросов об эффективной подготовке к поступлению в соответствующие вузы, прохождению отбора и успешному началу карьеры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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