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Почему Западная Африка больше не западная

Стабильность здесь весит больше демократии, а военная помощь важнее экономической
Кирилл Бабаев , эксперт клуба «Валдай», директор Института Китая и современной Азии РАН

Западная Африка погружается в нестабильность. Государственные перевороты, преимущественно на антизападной платформе, только за последние три года изменили политический ландшафт Мали, Гвинеи, Буркина-Фасо и других важных государств региона. Июльский переворот в Нигере, в результате которого к власти на смену избранному президенту пришли военные, стал уже седьмым по счету в регионе с 2020 г. (в Мали и Буркина-Фасо за указанный период случилось по две смены власти, также попытка свержения правительства предпринималась в январе 2023 г. в Чаде). Попытки военных свергнуть гражданскую администрацию происходят по всему западу континента, и это, безусловно, уже общий тренд. Самое время задуматься о его причинах и последствиях.

В отличие от предыдущих периодов политического хаоса в Тропической Африке (1970-е, начало 1990-х) сегодня экономические причины не дают возможности объяснить происходящее. Да, продовольствие продолжает дорожать, а цены на экспортные товары остаются низкими. Да, демографический бум продолжает генерировать рост безработицы, а опустынивание региона Сахель сокращает площадь сельхозугодий – все это так. Но, как и во всем мире, в Африке экономика перестала быть базисом для принятия решений и объяснения событий – ее заменила политика.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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