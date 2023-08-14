Почему Западная Африка больше не западная

Западная Африка погружается в нестабильность. Государственные перевороты, преимущественно на антизападной платформе, только за последние три года изменили политический ландшафт Мали, Гвинеи, Буркина-Фасо и других важных государств региона. Июльский переворот в Нигере, в результате которого к власти на смену избранному президенту пришли военные, стал уже седьмым по счету в регионе с 2020 г. (в Мали и Буркина-Фасо за указанный период случилось по две смены власти, также попытка свержения правительства предпринималась в январе 2023 г. в Чаде). Попытки военных свергнуть гражданскую администрацию происходят по всему западу континента, и это, безусловно, уже общий тренд. Самое время задуматься о его причинах и последствиях.