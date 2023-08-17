«Восьмидесятые» закончились

Все переплетено – например, стабильность времен правления Леонида Брежнева стала одной из ключевых причин успеха строительной отрасли уже в наши дни. Факторы, которые влияют на рынок недвижимости, можно грубо объединить в две категории: циклические и структурные. Циклические – это уровень процентных ставок, потребительские ожидания, новые стратегии продаж. Они действуют в течение короткого периода (1–3 года) и влияют на то, в какую сторону равновесие на рынке отклоняется от долгосрочного тренда. А сам долгосрочный тренд задают структурные факторы – именно они определяют, куда будет двигаться рынок на горизонте 5–10–15 лет и более.