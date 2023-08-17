Газета
Мнения Эксклюзивно по подписке

«Восьмидесятые» закончились

Смена поколений в России серьезно повлияет на структуру рынка жилья
Григорий Жирнов , руководитель направления аналитики корпоративного бизнеса банка Дом.РФ

Все переплетено – например, стабильность времен правления Леонида Брежнева стала одной из ключевых причин успеха строительной отрасли уже в наши дни. Факторы, которые влияют на рынок недвижимости, можно грубо объединить в две категории: циклические и структурные. Циклические – это уровень процентных ставок, потребительские ожидания, новые стратегии продаж. Они действуют в течение короткого периода (1–3 года) и влияют на то, в какую сторону равновесие на рынке отклоняется от долгосрочного тренда. А сам долгосрочный тренд задают структурные факторы – именно они определяют, куда будет двигаться рынок на горизонте 5–10–15 лет и более.

Основной структурный фактор для рынка жилья – демография. При этом демографию обычно рассматривают через изменение численности населения (рождаемость, смертность, миграция): чем больше людей, тем больше должен быть структурный спрос на жилье. Но на рынок жилья не меньше влияет возрастная и социальная структура населения. Это в особенности актуально для России – при небольшом изменении численности популяции ее возрастная структура в ближайшие 10–20 лет поменяется радикально.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных