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«Пустые поезда 2022 года»: поиск ничего в поездках в никуда

Автор «Человека из Подольска» написал о путешествиях по полузаброшенным железным дорогам
Николай Корнацкий , критик

Один советский режиссер, практически забытый сегодня, хотя трижды каннский лауреат, Сергей Юткевич, нашел остроумный способ оправдать боевики и комиксы. Он, фанат «Фантомаса», «Ника Картера» и бульварных детективов, пытался поднять их авторитет среди критиков, апеллируя к магической способности масскульта подкрашивать обыденность. Смотрите, вот улица как улица, рассуждал Юткевич, скучная, многолюдная. Но стоит проложить через нее погоню Джеймса Бонда с пальбой из фантастических гаджетов – и это уже будет не просто улица, а «та самая улица». Где и архитектура, оказывается, красивая. И свет от фонарей падает романтично.

Новая книга Дмитрия Данилова, лауреата «Ясной Поляны» за роман «Саша, привет!» и «Золотой маски» за пьесу «Человек из Подольска», конечно, совсем не бондиана и не комикс. «Пустые поезда 2022 года» – это сборник очерков о путешествиях, которые писатель, фанат железных дорог, предпринял в означенном в заглавии году. Самые настоящие путевые заметки, где, как и полагается, есть описания составов и вокзалов, экскурсы в историю местности, акварельные портреты попутчиков и мемуарные отступления. Однако при всех отличиях Данилов вполне успешно реализует формулу Юткевича – «остраняет», излечивает от автоматизма восприятия. И такие обыденные вещи, как (полу)пустые поезда и малолюдные, а то и полузаброшенные станции, предстают в более романтичном свете.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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