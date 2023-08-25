«Пустые поезда 2022 года»: поиск ничего в поездках в никуда

Новая книга Дмитрия Данилова, лауреата «Ясной Поляны» за роман «Саша, привет!» и «Золотой маски» за пьесу «Человек из Подольска», конечно, совсем не бондиана и не комикс. «Пустые поезда 2022 года» – это сборник очерков о путешествиях, которые писатель, фанат железных дорог, предпринял в означенном в заглавии году. Самые настоящие путевые заметки, где, как и полагается, есть описания составов и вокзалов, экскурсы в историю местности, акварельные портреты попутчиков и мемуарные отступления. Однако при всех отличиях Данилов вполне успешно реализует формулу Юткевича – «остраняет», излечивает от автоматизма восприятия. И такие обыденные вещи, как (полу)пустые поезда и малолюдные, а то и полузаброшенные станции, предстают в более романтичном свете.