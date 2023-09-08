«Оппенгеймер»: биография создателя атомной бомбы

Блокбастер «Барби» Греты Гервиг, ставший на прошлой неделе самым кассовым релизом года (по данным BoxOfficeMojo, его мировые сборы – более $1,3 млрд, и прокат продолжается), перезагрузил знаменитый бренд – еще до премьеры акции компании Mattel, производителя куклы, взлетели на 33%. Продажи игрушки выросли даже в России, где фильм, как и все голливудские новинки после февраля 2022 г., официально не выходил. Но не менее интересно и то, что заклятый соперник «Барби», разделивший с ней прокатную дату, – «Оппенгеймер» Кристофера Нолана (его бокс-офис тоже впечатляет – более $850 млн) также активно возвращает в публичное поле своего героя, легендарного создателя атомной бомбы.