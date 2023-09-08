«Оппенгеймер»: биография создателя атомной бомбы

«Оппенгеймер»: биография создателя атомной бомбыПо книге историков Кая Берда и Мартина Шервина снят новый кассовый хит Кристофера Нолана
Блокбастер «Барби» Греты Гервиг, ставший на прошлой неделе самым кассовым релизом года (по данным BoxOfficeMojo, его мировые сборы – более $1,3 млрд, и прокат продолжается), перезагрузил знаменитый бренд – еще до премьеры акции компании Mattel, производителя куклы, взлетели на 33%. Продажи игрушки выросли даже в России, где фильм, как и все голливудские новинки после февраля 2022 г., официально не выходил. Но не менее интересно и то, что заклятый соперник «Барби», разделивший с ней прокатную дату, – «Оппенгеймер» Кристофера Нолана (его бокс-офис тоже впечатляет – более $850 млн) также активно возвращает в публичное поле своего героя, легендарного создателя атомной бомбы.
Даже не сам фильм, а одна новость, что режиссер «Темного рыцаря» и «Интерстеллара» снимет кино об Оппенгеймере (об этом стало известно еще в 2021-м), подняла волну интереса, которая докатилась и до нас. Вряд ли случайно, что в 2022–2023 гг. вышли сразу три переводные биографии великого физика: Рэя Монка («Роберт Оппенгеймер. Жизнь в центре»), Леона Эйдельштейна («Оппенгеймер. История создателя ядерной бомбы»), а главное – 700-страничный «монстр» историков Кая Берда и Мартина Шервина «Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея». Для контекста: ранее на русском была доступна только одна биография ученого – «Роберт Оппенгеймер и атомная бомба» Мишеля Рузе, переведенная еще в 1960-е.