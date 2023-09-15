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«Здесь дом стоял»: прошлое в настоящем

Марина Брусникина поставила спектакль-посвящение рамтовским «старикам»
Наталья Витвицкая , критик

Первая работа Марины Брусникиной в статусе главного режиссера Российского академического молодежного театра (РАМТ) оказалась предсказуемо ностальгической и простодушно-искренней. Профи литмонтажа и театрализованных читок, Брусникина осталась верной себе. И спектакль «Здесь дом стоял» построен по тому же принципу, что ее лучшие работы, – незамысловатый и душевный разговор актеров со зрителем.

Только на этот раз этот разговор строится не на каком-то литературном произведении, а на биографии самих актеров. Абсолютно самодостаточные тексты не требуют ни сложных режиссерских приемов, ни дорогих декораций. Рассказы рамтовцев в единую конструкцию оформил драматург, мастер театральной документалистики Андрей Стадников. На сайте театра жанр так и обозначен: «документальный спектакль».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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