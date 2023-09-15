«Здесь дом стоял»: прошлое в настоящем

Только на этот раз этот разговор строится не на каком-то литературном произведении, а на биографии самих актеров. Абсолютно самодостаточные тексты не требуют ни сложных режиссерских приемов, ни дорогих декораций. Рассказы рамтовцев в единую конструкцию оформил драматург, мастер театральной документалистики Андрей Стадников. На сайте театра жанр так и обозначен: «документальный спектакль».