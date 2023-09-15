«Здесь дом стоял»: прошлое в настоящем

«Здесь дом стоял»: прошлое в настоящемМарина Брусникина поставила спектакль-посвящение рамтовским «старикам»
Первая работа Марины Брусникиной в статусе главного режиссера Российского академического молодежного театра (РАМТ) оказалась предсказуемо ностальгической и простодушно-искренней. Профи литмонтажа и театрализованных читок, Брусникина осталась верной себе. И спектакль «Здесь дом стоял» построен по тому же принципу, что ее лучшие работы, – незамысловатый и душевный разговор актеров со зрителем.
Только на этот раз этот разговор строится не на каком-то литературном произведении, а на биографии самих актеров. Абсолютно самодостаточные тексты не требуют ни сложных режиссерских приемов, ни дорогих декораций. Рассказы рамтовцев в единую конструкцию оформил драматург, мастер театральной документалистики Андрей Стадников. На сайте театра жанр так и обозначен: «документальный спектакль».