«Причал»: московская нежность

«Причал»: московская нежностьСергей Тонышев поставил в Театре на Таганке киносценарий Геннадия Шпаликова
Сергей Тонышев – совсем молодой режиссер, выпустившийся из ГИТИСа год назад и мгновенно завоевавший лучшие сцены столицы. Его спектакли идут в МХТ имени А. П. Чехова, Московском театре юного зрителя, на Таганке, на сцене Высшей Школы сценических искусств у Райкина, вот-вот выйдет премьера в «Современнике». В чем секрет? Ничего радикального и вызывающего в режиссуре Тонышева нет: скандалов он не терпит, как, впрочем, и приторного театрального благодушия. Его спектакли легко назвать вкрадчивыми и деликатными, они всегда умны и неспешны. Злопыхатели скажут: удобны.
Так или иначе, а этот намечающийся (а Тонышев все-таки в самом начале своего пути) режиссерский почерк как нельзя лучше ложится на киносценарий Геннадия Шпаликова, который отныне можно увидеть в репертуаре Театра на Таганке, точнее его филиала – Сцены на Факельном. Самый задушевный романтик оттепели, вгиковская легенда 60-х, Шпаликов написал «Причал» для дипломной работы выпускников режиссерского факультета своей альма-матер – Владимира Китайского и Хельмута Дзюбы. Фильм по разным причинам закончен не был, однако к своему сценарию Шпаликов постоянно возвращался. В его дневнике есть такие строки: «Почти все, что я делал, я немедленно вычеркивал из сознания, кроме нескольких кусков «Причала».