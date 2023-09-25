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«Причал»: московская нежность

Сергей Тонышев поставил в Театре на Таганке киносценарий Геннадия Шпаликова
Наталья Витвицкая , критик

Сергей Тонышев – совсем молодой режиссер, выпустившийся из ГИТИСа год назад и мгновенно завоевавший лучшие сцены столицы. Его спектакли идут в МХТ имени А. П. Чехова, Московском театре юного зрителя, на Таганке, на сцене Высшей Школы сценических искусств у Райкина, вот-вот выйдет премьера в «Современнике». В чем секрет? Ничего радикального и вызывающего в режиссуре Тонышева нет: скандалов он не терпит, как, впрочем, и приторного театрального благодушия. Его спектакли легко назвать вкрадчивыми и деликатными, они всегда умны и неспешны. Злопыхатели скажут: удобны.

Так или иначе, а этот намечающийся (а Тонышев все-таки в самом начале своего пути) режиссерский почерк как нельзя лучше ложится на киносценарий Геннадия Шпаликова, который отныне можно увидеть в репертуаре Театра на Таганке, точнее его филиала – Сцены на Факельном. Самый задушевный романтик оттепели, вгиковская легенда 60-х, Шпаликов написал «Причал» для дипломной работы выпускников режиссерского факультета своей альма-матер – Владимира Китайского и Хельмута Дзюбы. Фильм по разным причинам закончен не был, однако к своему сценарию Шпаликов постоянно возвращался. В его дневнике есть такие строки: «Почти все, что я делал, я немедленно вычеркивал из сознания, кроме нескольких кусков «Причала».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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