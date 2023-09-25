«Причал»: московская нежность

Так или иначе, а этот намечающийся (а Тонышев все-таки в самом начале своего пути) режиссерский почерк как нельзя лучше ложится на киносценарий Геннадия Шпаликова, который отныне можно увидеть в репертуаре Театра на Таганке, точнее его филиала – Сцены на Факельном. Самый задушевный романтик оттепели, вгиковская легенда 60-х, Шпаликов написал «Причал» для дипломной работы выпускников режиссерского факультета своей альма-матер – Владимира Китайского и Хельмута Дзюбы. Фильм по разным причинам закончен не был, однако к своему сценарию Шпаликов постоянно возвращался. В его дневнике есть такие строки: «Почти все, что я делал, я немедленно вычеркивал из сознания, кроме нескольких кусков «Причала».