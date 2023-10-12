«Чагин»: чтобы помнили

«Чагин»: чтобы помнилиВ «Современнике» поставили спектакль о неизбежной расплате за ошибки и возможности измениться
Молодой режиссер Сергей Тонышев дебютировал в «Современнике» с амбициозным спектаклем «Чагин» по новейшему роману Евгения Водолазкина. Изначально замысел вырос из эскиза, который Тонышев представил в прошлом сезоне в режиссерской лаборатории «Современника» «Хочу как О.Н.» (Олег Николаевич Ефремов). В театре идеей так увлеклись, что дали добро на полноценный спектакль. Как итог, нелегкий и несценичный текст превратился в четырехчасовое нескучное действие. Неровное, но по-своему убедительное и обаятельное.
Спектакль, как и роман, стремится к житийному повествованию – Чагин здесь квинтэссенция героя, на судьбу которого зрителю следует обратить пристальное внимание и желательно даже взять ее за образец. Архивист Исидор Чагин обладает феноменальной памятью – он запоминает абсолютно все и в любой момент может в точности воспроизвести. Но талант помнить оборачивается для него личной трагедией. Чагин предает друзей, согласившись сотрудничать с КГБ за ленинградскую прописку.