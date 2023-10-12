«Чагин»: чтобы помнили

Спектакль, как и роман, стремится к житийному повествованию – Чагин здесь квинтэссенция героя, на судьбу которого зрителю следует обратить пристальное внимание и желательно даже взять ее за образец. Архивист Исидор Чагин обладает феноменальной памятью – он запоминает абсолютно все и в любой момент может в точности воспроизвести. Но талант помнить оборачивается для него личной трагедией. Чагин предает друзей, согласившись сотрудничать с КГБ за ленинградскую прописку.