Газета
Мнения / Стиль жизни / Медиа / Культура Эксклюзивно по подписке

«Теория больших денег»: ожидание и реальность

На «Иви» вышел сериал от создателей «13 клинической» о гениальном математике и букмекерской мафии
Николай Корнацкий , критик

Аутичный математик с феноменальной памятью и колоссальным IQ Михаил Александрович (Илья Маланин из «Сердца пармы» и «Тобола») должен срочно разбогатеть, чтобы оплатить лечение сына. Новый знакомый – мошенник, который «подбрасывается» под машины, – подбросил еще и отличную идею, как заработать, не отходя от доски с мелом. Ставки на спорт – это же чистая математика! Вместе со студентами Михаил Александрович дотошно просчитал вероятный исход ближайшего футбольного матча. И кое-что даже подстроил – в рамках закона, хотя и в серой зоне морали. Но матч в итоге все равно идет вопреки прогнозам, когда в игру вмешивается неучтенная переменная – букмекерская мафия. Михаил Александрович не умеет злиться, но умеет мстить. И объявляет мафии войну.

Название сериала недвусмысленно отсылает к «Теории большого взрыва». С культовым ситкомом новый проект оригинальной линейки видеосервиса «Иви» (все восемь серий доступны подписчикам с 19 октября) роднит главный герой. Как и Шелдон Купер, Михаил Александрович гениален, но социально неустроен и вообще напоминает робота, который не очень успешно выдает себя за человека. Вопрос не только в пластике и манере речи, хотя и здесь есть любопытные находки: Маланин безэмоционален, но вкрадчив и может успешно озвучивать мужскую версию умной колонки. Рациональность машины отличается от рациональности человека – иными словами, в стандартных ситуациях персонаж вроде Шелдона или Михаила Александровича часто ведет себя максимально нестандартным образом. В этом «разрыве шаблона» источник юмора обеих «Теорий», хотя именно сериал «Иви» чистой комедией не стал. Скорее ироничный детектив.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных