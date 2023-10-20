«Теория больших денег»: ожидание и реальность

«Теория больших денег»: ожидание и реальностьНа «Иви» вышел сериал от создателей «13 клинической» о гениальном математике и букмекерской мафии
Аутичный математик с феноменальной памятью и колоссальным IQ Михаил Александрович (Илья Маланин из «Сердца пармы» и «Тобола») должен срочно разбогатеть, чтобы оплатить лечение сына. Новый знакомый – мошенник, который «подбрасывается» под машины, – подбросил еще и отличную идею, как заработать, не отходя от доски с мелом. Ставки на спорт – это же чистая математика! Вместе со студентами Михаил Александрович дотошно просчитал вероятный исход ближайшего футбольного матча. И кое-что даже подстроил – в рамках закона, хотя и в серой зоне морали. Но матч в итоге все равно идет вопреки прогнозам, когда в игру вмешивается неучтенная переменная – букмекерская мафия. Михаил Александрович не умеет злиться, но умеет мстить. И объявляет мафии войну.
Название сериала недвусмысленно отсылает к «Теории большого взрыва». С культовым ситкомом новый проект оригинальной линейки видеосервиса «Иви» (все восемь серий доступны подписчикам с 19 октября) роднит главный герой. Как и Шелдон Купер, Михаил Александрович гениален, но социально неустроен и вообще напоминает робота, который не очень успешно выдает себя за человека. Вопрос не только в пластике и манере речи, хотя и здесь есть любопытные находки: Маланин безэмоционален, но вкрадчив и может успешно озвучивать мужскую версию умной колонки. Рациональность машины отличается от рациональности человека – иными словами, в стандартных ситуациях персонаж вроде Шелдона или Михаила Александровича часто ведет себя максимально нестандартным образом. В этом «разрыве шаблона» источник юмора обеих «Теорий», хотя именно сериал «Иви» чистой комедией не стал. Скорее ироничный детектив.