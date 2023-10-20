«Теория больших денег»: ожидание и реальность

Название сериала недвусмысленно отсылает к «Теории большого взрыва». С культовым ситкомом новый проект оригинальной линейки видеосервиса «Иви» (все восемь серий доступны подписчикам с 19 октября) роднит главный герой. Как и Шелдон Купер, Михаил Александрович гениален, но социально неустроен и вообще напоминает робота, который не очень успешно выдает себя за человека. Вопрос не только в пластике и манере речи, хотя и здесь есть любопытные находки: Маланин безэмоционален, но вкрадчив и может успешно озвучивать мужскую версию умной колонки. Рациональность машины отличается от рациональности человека – иными словами, в стандартных ситуациях персонаж вроде Шелдона или Михаила Александровича часто ведет себя максимально нестандартным образом. В этом «разрыве шаблона» источник юмора обеих «Теорий», хотя именно сериал «Иви» чистой комедией не стал. Скорее ироничный детектив.