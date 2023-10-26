Ставка заводит в тупик

Ставка заводит в тупикПоддержка заимствований обходится бюджету все дороже
Руководство Банка России, которое и раньше критиковало развертывание льготных программ, посылает сигналы о высокой вероятности дальнейшего повышения ключевой ставки. В это же время в Минфине заявляют, что каждое повышение ключевой ставки на 1 п. п. ведет к увеличению расходов бюджета на 200 млрд руб. – включая расходы на обслуживание госдолга и финансирование программ льготного кредитования. До 30 октября идет общественное обсуждение подготовленного Минфином проекта постановления правительства о том, чтобы ограничить объемы субсидий на поддержку кредитования (пока за счет программ для промышленности с плавающей процентной ставкой). Подключена к этому оказалась и Госдума: 10 октября глава комитета по экономической политике Максим Топилин сообщил, что депутаты договорились с руководством Банка России проанализировать наличие средств на субсидирование кредитов в проекте внесенного правительством бюджета на 2024–2026 гг.
В этой ситуации ясно одно: поддержка заимствований, крайне необходимая сейчас для развития ключевых секторов экономики, обходится дорого. В последние годы затраты федерального бюджета на обеспечение доступности заемных средств (они включают субсидии на компенсацию процентных ставок и близкие к ним субсидии на выплаты купонного дохода и лизинговых платежей) ежегодно исчисляются сотнями миллиардов рублей. По оценке ИКСИ, в 2021 г. объем таких расходов федерального бюджета составил 763,2 млрд руб., в 2022 г. – 684,8 млрд руб., а плановый объем на 2023 г. составляет 560,1 млрд руб. При этом на 2024 г. ожидается рекордно высокая сумма расходов – 962,8 млрд руб. Это на 72% выше планового показателя на 2023 г. и на 40% выше фактического объема таких расходов в 2022 г.