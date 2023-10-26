Ставка заводит в тупик

Руководство Банка России, которое и раньше критиковало развертывание льготных программ, посылает сигналы о высокой вероятности дальнейшего повышения ключевой ставки. В это же время в Минфине заявляют, что каждое повышение ключевой ставки на 1 п. п. ведет к увеличению расходов бюджета на 200 млрд руб. – включая расходы на обслуживание госдолга и финансирование программ льготного кредитования. До 30 октября идет общественное обсуждение подготовленного Минфином проекта постановления правительства о том, чтобы ограничить объемы субсидий на поддержку кредитования (пока за счет программ для промышленности с плавающей процентной ставкой). Подключена к этому оказалась и Госдума: 10 октября глава комитета по экономической политике Максим Топилин сообщил, что депутаты договорились с руководством Банка России проанализировать наличие средств на субсидирование кредитов в проекте внесенного правительством бюджета на 2024–2026 гг.