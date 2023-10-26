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Ставка заводит в тупик

Поддержка заимствований обходится бюджету все дороже
Вера Кононова , заместитель начальника отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований

Руководство Банка России, которое и раньше критиковало развертывание льготных программ, посылает сигналы о высокой вероятности дальнейшего повышения ключевой ставки. В это же время в Минфине заявляют, что каждое повышение ключевой ставки на 1 п. п. ведет к увеличению расходов бюджета на 200 млрд руб. – включая расходы на обслуживание госдолга и финансирование программ льготного кредитования. До 30 октября идет общественное обсуждение подготовленного Минфином проекта постановления правительства о том, чтобы ограничить объемы субсидий на поддержку кредитования (пока за счет программ для промышленности с плавающей процентной ставкой). Подключена к этому оказалась и Госдума: 10 октября глава комитета по экономической политике Максим Топилин сообщил, что депутаты договорились с руководством Банка России проанализировать наличие средств на субсидирование кредитов в проекте внесенного правительством бюджета на 2024–2026 гг.

В этой ситуации ясно одно: поддержка заимствований, крайне необходимая сейчас для развития ключевых секторов экономики, обходится дорого. В последние годы затраты федерального бюджета на обеспечение доступности заемных средств (они включают субсидии на компенсацию процентных ставок и близкие к ним субсидии на выплаты купонного дохода и лизинговых платежей) ежегодно исчисляются сотнями миллиардов рублей. По оценке ИКСИ, в 2021 г. объем таких расходов федерального бюджета составил 763,2 млрд руб., в 2022 г. – 684,8 млрд руб., а плановый объем на 2023 г. составляет 560,1 млрд руб. При этом на 2024 г. ожидается рекордно высокая сумма расходов – 962,8 млрд руб. Это на 72% выше планового показателя на 2023 г. и на 40% выше фактического объема таких расходов в 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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