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Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ повысит ставку до 14%

На решение повлияют ускорившийся рост цен, бюджетная политика и темпы кредитования
Дарья Мосолкина
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на XX Международном банковском форуме заявила, что решение будет зависеть от ситуации в экономике и наступления эффекта от уже принятых регулятором решений / Андрей Гордеев / Ведомости

Совет директоров Банка России на ближайшем заседании, которое состоится 27 октября, продолжит курс на ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) и повысит ключевую ставку, считают все опрошенные «Ведомостями» аналитики. Большинство экспертов (16 из 18) прогнозируют, что увеличение будет как минимум на 100 базисных пунктов (б. п.) до 14%. Причем некоторые из них допускают более жесткий сценарий повышения ставки – до 15%. За такой вариант проголосовали пять аналитиков.

Решение регулятора на предыдущем заседании было трудно прогнозируемым – мнения опрошенных «Ведомостями» аналитиков разделились поровну (одна часть экспертов ожидала сохранения ставки, другая – повышения, мнения о его шаге также разнились). В результате Банк России 15 сентября повысил ставку с 12 до 13%, объяснив это решение сохранением высокого инфляционного давления. При этом регулятор дал понять, что потолок повышения еще не достигнут. «Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», – указывалось в пресс-релизе ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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