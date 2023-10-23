Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ повысит ставку до 14%

Решение регулятора на предыдущем заседании было трудно прогнозируемым – мнения опрошенных «Ведомостями» аналитиков разделились поровну (одна часть экспертов ожидала сохранения ставки, другая – повышения, мнения о его шаге также разнились). В результате Банк России 15 сентября повысил ставку с 12 до 13%, объяснив это решение сохранением высокого инфляционного давления. При этом регулятор дал понять, что потолок повышения еще не достигнут. «Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», – указывалось в пресс-релизе ЦБ.