Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ повысит ставку до 14%На решение повлияют ускорившийся рост цен, бюджетная политика и темпы кредитования
Совет директоров Банка России на ближайшем заседании, которое состоится 27 октября, продолжит курс на ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) и повысит ключевую ставку, считают все опрошенные «Ведомостями» аналитики. Большинство экспертов (16 из 18) прогнозируют, что увеличение будет как минимум на 100 базисных пунктов (б. п.) до 14%. Причем некоторые из них допускают более жесткий сценарий повышения ставки – до 15%. За такой вариант проголосовали пять аналитиков.
Решение регулятора на предыдущем заседании было трудно прогнозируемым – мнения опрошенных «Ведомостями» аналитиков разделились поровну (одна часть экспертов ожидала сохранения ставки, другая – повышения, мнения о его шаге также разнились). В результате Банк России 15 сентября повысил ставку с 12 до 13%, объяснив это решение сохранением высокого инфляционного давления. При этом регулятор дал понять, что потолок повышения еще не достигнут. «Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», – указывалось в пресс-релизе ЦБ.