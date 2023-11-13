Базис победит надстройку

Каждый из нас пытается понять, куда сегодня движутся мир и глобальная экономика. Определенно можно сказать одно: возросла лишь предсказуемость непредсказуемости. Хотим мы этого или нет, мы находимся в середине эпохального перехода к новым глобальным методам экономического и политического управления. Мы переживаем запутанный, противоречивый, долгий, но неизбежный переход к плюралистическому и многополярному миру.