Базис победит надстройку

Базис победит надстройкуДипломатия предпринимателей должна наводить мосты для диалога между враждующими странами
Каждый из нас пытается понять, куда сегодня движутся мир и глобальная экономика. Определенно можно сказать одно: возросла лишь предсказуемость непредсказуемости. Хотим мы этого или нет, мы находимся в середине эпохального перехода к новым глобальным методам экономического и политического управления. Мы переживаем запутанный, противоречивый, долгий, но неизбежный переход к плюралистическому и многополярному миру.
В связи с этим деловой мир должен осознавать и быть готовым не только к пассивной адаптации, но и к прогнозированию, а возможно, и к активному участию в строительстве новой экономики.
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