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Базис победит надстройку

Дипломатия предпринимателей должна наводить мосты для диалога между враждующими странами
Антонио Фаллико , глава международной ассоциации «Познаём Евразию» (Conoscere Eurasia)

Каждый из нас пытается понять, куда сегодня движутся мир и глобальная экономика. Определенно можно сказать одно: возросла лишь предсказуемость непредсказуемости. Хотим мы этого или нет, мы находимся в середине эпохального перехода к новым глобальным методам экономического и политического управления. Мы переживаем запутанный, противоречивый, долгий, но неизбежный переход к плюралистическому и многополярному миру.

В связи с этим деловой мир должен осознавать и быть готовым не только к пассивной адаптации, но и к прогнозированию, а возможно, и к активному участию в строительстве новой экономики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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