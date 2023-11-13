«Пиковая дама»: неидеальный расклад

Пушкинскую полумистическую повесть Яцко оставил в XIX в., в Петербурге. Никаких заковыристых трактовок зрителю здесь не предлагается. Более того, автор инсценировки – ученик Николая Коляды Роман Козырчиков (автор пьес «Река», «Собаки», «Тихий свет» и т. д.) сократил текст чуть ли не втрое, максимально купировав роскошные монологи и диалоги героев. Вышло что-то вроде «краткого содержания», спектакль будто специально поставлен для того, чтобы на него ходили классами. Глубокие философские вопросы, поставленные Пушкиным, вынесены за скобки: человек или его эго, любовь или жажда наживы и – какова цена неверного выбора, конечно. В Театре Моссовета явно озадачились не тем, как заставить зрителя думать, гораздо важнее – проиллюстрировать Пушкина.