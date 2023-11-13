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«Пиковая дама»: неидеальный расклад

В Театре Моссовета упростили пушкинскую повесть до неузнаваемости
Наталья Витвицкая , критик

Режиссер Игорь Яцко не впервые работает в Театре Моссовета. Ранее он ставил на этой площадке «Волки и овцы». Львиная доля успеха этого спектакля – заслуга Валентины Талызиной (актриса Театра Моссовета, снималась в фильмах «Старики-разбойники», «Большая перемена», «Ирония судьбы, или С легким паром» и др.), исполнившей роль Меропии Давыдовны Мурзавецкой. «Пиковая дама», где народная артистка сыграла графиню Томскую, это еще один ее бенефис.

Пушкинскую полумистическую повесть Яцко оставил в XIX в., в Петербурге. Никаких заковыристых трактовок зрителю здесь не предлагается. Более того, автор инсценировки – ученик Николая Коляды Роман Козырчиков (автор пьес «Река», «Собаки», «Тихий свет» и т. д.) сократил текст чуть ли не втрое, максимально купировав роскошные монологи и диалоги героев. Вышло что-то вроде «краткого содержания», спектакль будто специально поставлен для того, чтобы на него ходили классами. Глубокие философские вопросы, поставленные Пушкиным, вынесены за скобки: человек или его эго, любовь или жажда наживы и – какова цена неверного выбора, конечно. В Театре Моссовета явно озадачились не тем, как заставить зрителя думать, гораздо важнее – проиллюстрировать Пушкина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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