«Собачье сердце»: смешно и страшно

«Собачье сердце»: смешно и страшноАнтон Федоров поставил в МТЮЗе Булгакова как острую сатиру на современного человека
В репертуаре Московского театра юного зрителя (МТЮЗ) появился новый спектакль Антона Федорова – «Собачье сердце» по знаменитой повести Михаила Булгакова. Мастер жанра черной комедии так расставил акценты в знакомом тексте, что воспринимается он совершенно неожиданно. Постановка Федорова не имеет никакого отношения к сатире на большевизм. Это очень смешное и при этом отчаянно страшное высказывание о человеческой природе как таковой.
Булгаков идеальный автор для Федорова – не случайно его спектакль «Морфий» в Псковском театре драмы получил сразу две «Золотые маски». Скрытые смыслы лихих булгаковских мистификаций отлично рифмуются с мрачными фантасмагориями режиссера. Сближает его с классиком и масштаб философских обобщений, и дерзновенность мысли. При этом Федоров не идет за Булгаковым след в след – не иллюстрирует сюжет произведения, но ставит спектакль «поверх» первоисточника, сохраняя дистанцию между автором и собой сегодняшним.