«Собачье сердце»: смешно и страшно

Булгаков идеальный автор для Федорова – не случайно его спектакль «Морфий» в Псковском театре драмы получил сразу две «Золотые маски». Скрытые смыслы лихих булгаковских мистификаций отлично рифмуются с мрачными фантасмагориями режиссера. Сближает его с классиком и масштаб философских обобщений, и дерзновенность мысли. При этом Федоров не идет за Булгаковым след в след – не иллюстрирует сюжет произведения, но ставит спектакль «поверх» первоисточника, сохраняя дистанцию между автором и собой сегодняшним.