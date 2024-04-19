«По Фрейду»: Бог, смерть и психоанализ

Начало сентября 1939 г. Германия только что вторглась в Польшу, и британская нация жадно прильнула к радиоприемникам, ожидая, каким будет ответ Чемберлена и вступит ли их страна в войну. В эти тревожные часы к умирающему от рака челюсти Зигмунду Фрейду (Энтони Хопкинс – «Молчание ягнят») в его дом в лондонском Хэмпстеде из Оксфорда приезжает писатель и публицист Клайв Стейплз Льюис (Мэттью Гуд – «Матч-пойнт», «Хранители»), чтобы обсудить вопрос существования Бога. Три недели спустя измученный болезнью Фрейд примет смертельную дозу морфия, а переживший войну Льюис в 1949 г. напишет первый роман «Хроник Нарнии» – фэнтезийного цикла, наполненного христианской образностью.