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«По Фрейду»: Бог, смерть и психоанализ

В прокат вышел фильм о вымышленной встрече Зигмунда Фрейда с автором «Хроник Нарнии»
Роман Черкасов , критик

Начало сентября 1939 г. Германия только что вторглась в Польшу, и британская нация жадно прильнула к радиоприемникам, ожидая, каким будет ответ Чемберлена и вступит ли их страна в войну. В эти тревожные часы к умирающему от рака челюсти Зигмунду Фрейду (Энтони Хопкинс – «Молчание ягнят») в его дом в лондонском Хэмпстеде из Оксфорда приезжает писатель и публицист Клайв Стейплз Льюис (Мэттью Гуд – «Матч-пойнт», «Хранители»), чтобы обсудить вопрос существования Бога. Три недели спустя измученный болезнью Фрейд примет смертельную дозу морфия, а переживший войну Льюис в 1949 г. напишет первый роман «Хроник Нарнии» – фэнтезийного цикла, наполненного христианской образностью.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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