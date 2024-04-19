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Реэкспозиция: скрытая жизнь Пушкинского музея

В ГМИИ открылась обновленная экспозиция французского искусства
Анна Нехаева , критик

В ГМИИ им. А. С. Пушкина открылись обновленные залы французского искусства. В прошлое уходит вариант экспозиции 2021 г., осуществленный при Марине Лошак французским дизайнером, сценографом Патриком Уркадом. Тогда стены были выкрашены в серо-белый цвет, изменены высота развески работ, угол их наклона, а также планировка залов. А значительная часть работ французских мастеров отправилась на временные выставки или переехала на первый этаж в урезанном составе. Пространства на втором этаже Главного здания трансформировали под временные выставки. В таком виде, как планировалось, залы французского искусства должны были функционировать до 2024 г.

Теперь в Пушкинском музее возвращают «классический вариант» постоянной французской экспозиции. В своих родных залах на втором этаже она восстановлена в полном объеме: это почти 90 произведений XVII – первой трети XIX в. Нашлось место как для «визитных карточек» музея, которые встречаются в каждой книге по истории мирового искусства, так и отреставрированным полотнам, долгое время не демонстрировавшимся зрителям. Но особенно интересны картины, которые представлены публике впервые.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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