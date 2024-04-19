Реэкспозиция: скрытая жизнь Пушкинского музея

В ГМИИ им. А. С. Пушкина открылись обновленные залы французского искусства. В прошлое уходит вариант экспозиции 2021 г., осуществленный при Марине Лошак французским дизайнером, сценографом Патриком Уркадом. Тогда стены были выкрашены в серо-белый цвет, изменены высота развески работ, угол их наклона, а также планировка залов. А значительная часть работ французских мастеров отправилась на временные выставки или переехала на первый этаж в урезанном составе. Пространства на втором этаже Главного здания трансформировали под временные выставки. В таком виде, как планировалось, залы французского искусства должны были функционировать до 2024 г.