«Дядя Леша»: Бэтмен из Рыбинска

«Дядя Леша»: Бэтмен из РыбинскаВариация на «Берегись автомобиля» смотрится как пародия на супергероику
Правила супергеройской жизни просты. Подвиги совершай инкогнито – ведь тебе не надо славы. И уж точно не нужен тюремный срок. Подвиги одиноких борцов за справедливость, понятно, вещь порой уголовно наказуемая. И чтобы никто не заподозрил – придумай железобетонное прикрытие. Брюс Уэйн – Бэтмен по ночам, днем – герой таблоидов, мажор-транжира. Дядя Леша (Тимофей Трибунцев из «Снегиря» и «Последнего богатыря») придумал даже более эффектную легенду. С наступлением ночи он неуловимый вор-домушник, который обчищает особняки бандитов-богачей города Рыбинска. А днем – всего лишь уборщик в детском доме. Все награбленное через знакомого бизнесмена дядя Леша – опять же тайно – тратит на благоустройство того же детского дома.
Однажды схема дает сбой. В последнем обворованном особняке дядя Леша оставляет улику – из кармана выпадает ингалятор (да, русский супергерой именно таков – уборщик-астматик). А сам улов – сумку с драгоценностями – из тайника дяди Леши выкрадывает новая подопечная детского дома, трудный подросток Маша (Елизавета Хомякова, играла в «Плаксе» и «СуперИвановых»). С награбленным девица подается в бега. Чтобы вернуть Машу, дядя Леша вынужден открыться двум другим воспитанникам интерната – лоботрясам Цыгану (Хетаг Хинчагов из «Киберпапы») и Пухляшу (Григорий Дудник из «Слова пацана»). Так рыбинский Бэтмен получает в подмогу сразу двух Робинов, но вот-вот лишится возлюбленной. Таня (Наталья Рычкова играла в «Не родись красивой» и «Методе Фрейда»), естественно, знает о ночных отлучках дяди Леши, но подозревает в нем не Бэтмена, а бабника.