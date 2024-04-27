«Дядя Леша»: Бэтмен из Рыбинска

Правила супергеройской жизни просты. Подвиги совершай инкогнито – ведь тебе не надо славы. И уж точно не нужен тюремный срок. Подвиги одиноких борцов за справедливость, понятно, вещь порой уголовно наказуемая. И чтобы никто не заподозрил – придумай железобетонное прикрытие. Брюс Уэйн – Бэтмен по ночам, днем – герой таблоидов, мажор-транжира. Дядя Леша (Тимофей Трибунцев из «Снегиря» и «Последнего богатыря») придумал даже более эффектную легенду. С наступлением ночи он неуловимый вор-домушник, который обчищает особняки бандитов-богачей города Рыбинска. А днем – всего лишь уборщик в детском доме. Все награбленное через знакомого бизнесмена дядя Леша – опять же тайно – тратит на благоустройство того же детского дома.