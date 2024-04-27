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«Дядя Леша»: Бэтмен из Рыбинска

Вариация на «Берегись автомобиля» смотрится как пародия на супергероику
Николай Корнацкий , критик

Правила супергеройской жизни просты. Подвиги совершай инкогнито – ведь тебе не надо славы. И уж точно не нужен тюремный срок. Подвиги одиноких борцов за справедливость, понятно, вещь порой уголовно наказуемая. И чтобы никто не заподозрил – придумай железобетонное прикрытие. Брюс Уэйн – Бэтмен по ночам, днем – герой таблоидов, мажор-транжира. Дядя Леша (Тимофей Трибунцев из «Снегиря» и «Последнего богатыря») придумал даже более эффектную легенду. С наступлением ночи он неуловимый вор-домушник, который обчищает особняки бандитов-богачей города Рыбинска. А днем – всего лишь уборщик в детском доме. Все награбленное через знакомого бизнесмена дядя Леша – опять же тайно – тратит на благоустройство того же детского дома.

/ Kion

Однажды схема дает сбой. В последнем обворованном особняке дядя Леша оставляет улику – из кармана выпадает ингалятор (да, русский супергерой именно таков – уборщик-астматик). А сам улов – сумку с драгоценностями – из тайника дяди Леши выкрадывает новая подопечная детского дома, трудный подросток Маша (Елизавета Хомякова, играла в «Плаксе» и «СуперИвановых»). С награбленным девица подается в бега. Чтобы вернуть Машу, дядя Леша вынужден открыться двум другим воспитанникам интерната – лоботрясам Цыгану (Хетаг Хинчагов из «Киберпапы») и Пухляшу (Григорий Дудник из «Слова пацана»). Так рыбинский Бэтмен получает в подмогу сразу двух Робинов, но вот-вот лишится возлюбленной. Таня (Наталья Рычкова играла в «Не родись красивой» и «Методе Фрейда»), естественно, знает о ночных отлучках дяди Леши, но подозревает в нем не Бэтмена, а бабника.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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