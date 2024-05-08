Вспомнить все

Поскольку студенты приступают к изучению международных отношений, не имея прочной базы знаний в области истории права, конституционного и международного права, это их только запутывает. Необходимо помнить, что человечество умеет разрабатывать всемирные правила приличия и взаимного политического поведения. Так, в октябре 1868 г. на международной конференции в Санкт-Петербурге, проходившей по инициативе правительства Российской империи, была кодифицирована одна из ветвей права, касающаяся законов ведения войны.