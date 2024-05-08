Вспомнить все

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Человечеству вновь нужно освоить ремесло дипломатии и выстраивания международных отношений
Карин Кнайсль , руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ

Возмущение мировой общественности действиями Израиля в Палестине нарастает с каждым днем. На этом фоне утром 7 мая ЦАХАЛ невозмутимо сообщила, что взяла под контроль контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом со стороны эксклава. Что не так с современной системой глобального взаимодействия?

Поскольку студенты приступают к изучению международных отношений, не имея прочной базы знаний в области истории права, конституционного и международного права, это их только запутывает. Необходимо помнить, что человечество умеет разрабатывать всемирные правила приличия и взаимного политического поведения. Так, в октябре 1868 г. на международной конференции в Санкт-Петербурге, проходившей по инициативе правительства Российской империи, была кодифицирована одна из ветвей права, касающаяся законов ведения войны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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