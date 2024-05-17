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«Картинные девушки»: живописные рифмы

Новый нон-фикшн автора «Перевала Дятлова» рассказывает о судьбах героинь известных портретов
Николай Корнацкий , критик

Рассказ о шедеврах живописи в контексте биографии художника – жанр почтенный и вряд ли когда-нибудь устареет. Интерес к такого рода нон-фикшну будет питать и популярность самих картин, и бесконечный простор для интерпретаций. Наконец, сам жанр вполне способен удивлять. Цикл Анны Матвеевой «Картинные девушки», начатый еще четыре года назад, в мае этого года пополнившийся вторым томом, предлагает любопытный ракурс на историю живописи.

Матвеева, неоднократный финалист «Большой книги», автор Тотального диктанта – 2024, до сих пор, наверное, наиболее известна по повести «Перевал Дятлова» (2000–2001). Как уже понятно из названия, книга рассказывает о знаменитой трагедии 1959 г., когда в уральских горах при таинственных обстоятельствах погибла студенческая тургруппа. Уже здесь Матвеева нашла интересный баланс между художественной прозой и нон-фикшном – повесть написана от лица героини, которая в силу ряда мистических обстоятельств становится одержима загадкой давно минувших дней. Линия рассказчицы вымышлена, однако версии, которые она перебирает, основаны на реальных фактах похода дятловцев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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