«Картинные девушки»: живописные рифмы

Матвеева, неоднократный финалист «Большой книги», автор Тотального диктанта – 2024, до сих пор, наверное, наиболее известна по повести «Перевал Дятлова» (2000–2001). Как уже понятно из названия, книга рассказывает о знаменитой трагедии 1959 г., когда в уральских горах при таинственных обстоятельствах погибла студенческая тургруппа. Уже здесь Матвеева нашла интересный баланс между художественной прозой и нон-фикшном – повесть написана от лица героини, которая в силу ряда мистических обстоятельств становится одержима загадкой давно минувших дней. Линия рассказчицы вымышлена, однако версии, которые она перебирает, основаны на реальных фактах похода дятловцев.