«Картинные девушки»: живописные рифмы

«Картинные девушки»: живописные рифмыНовый нон-фикшн автора «Перевала Дятлова» рассказывает о судьбах героинь известных портретов
Рассказ о шедеврах живописи в контексте биографии художника – жанр почтенный и вряд ли когда-нибудь устареет. Интерес к такого рода нон-фикшну будет питать и популярность самих картин, и бесконечный простор для интерпретаций. Наконец, сам жанр вполне способен удивлять. Цикл Анны Матвеевой «Картинные девушки», начатый еще четыре года назад, в мае этого года пополнившийся вторым томом, предлагает любопытный ракурс на историю живописи.
Матвеева, неоднократный финалист «Большой книги», автор Тотального диктанта – 2024, до сих пор, наверное, наиболее известна по повести «Перевал Дятлова» (2000–2001). Как уже понятно из названия, книга рассказывает о знаменитой трагедии 1959 г., когда в уральских горах при таинственных обстоятельствах погибла студенческая тургруппа. Уже здесь Матвеева нашла интересный баланс между художественной прозой и нон-фикшном – повесть написана от лица героини, которая в силу ряда мистических обстоятельств становится одержима загадкой давно минувших дней. Линия рассказчицы вымышлена, однако версии, которые она перебирает, основаны на реальных фактах похода дятловцев.