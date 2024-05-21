Куда двигаться российской энергетике

Энергетика – основной сегмент российской экономики. В особенности ее углеводородная составляющая. С ней тесно связаны многочисленные смежные отрасли, налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть – один из основных источников дохода федерального бюджета, энергетика обеспечивает комфорт граждан и экономическое развитие нашей страны. Она стала залогом устойчивости России в условиях глобального политического кризиса. Поэтому мало что может быть более важным для нас с вами и для страны в целом, чем новая энергетическая стратегия, определяющая развитие отрасли до 2050 г.