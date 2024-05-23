Ставка на газ

Ставка на газОсновная проблема рынка газомоторного топлива – отсутствие признания его как социального
Топливные кризисы в нашей стране нередки. Их особенность в том, что граждан они не затрагивают, в основном – бизнес. Однако существующая система таргетирования розничных цен на топливо по уровню инфляции создала условия для медленного и постоянного роста цен на топливо. Зависит это не столько от нефтяников, сколько от финансового блока правительства. Пока уровень инфляции высокий, а о дефляции мы даже и не мечтаем, рост стоимости топлива запрограммирован.
Одновременно со сдерживанием стоимости топлива государством развиваются альтернативные бензину и дизелю виды топлива – газ. Я неоднократно говорил, что газомоторное топливо – это альтернатива обычным видам топлива, причем малозатратная и с низкой ценой. Однако развития этому направлению в должной мере не дается. Почему – попробуем разобраться.