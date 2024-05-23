Ставка на газ

Топливные кризисы в нашей стране нередки. Их особенность в том, что граждан они не затрагивают, в основном – бизнес. Однако существующая система таргетирования розничных цен на топливо по уровню инфляции создала условия для медленного и постоянного роста цен на топливо. Зависит это не столько от нефтяников, сколько от финансового блока правительства. Пока уровень инфляции высокий, а о дефляции мы даже и не мечтаем, рост стоимости топлива запрограммирован.