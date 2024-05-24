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«Майор Гром»: игра в Санкт-Готэмбург

В прокат вышел сиквел экранизации комикса про Майора Грома
Роман Черкасов , критик

Прошел год после победы над Чумным доктором. Создатель соцсети Vmeste Разумовский (Сергей Горошко – «Калимба») сидит в психушке под наблюдением демонического главврача Рубинштейна (Константин Хабенский – «Метод», «Собибор»), а майор Игорь Громов (Тихон Жизневский – «Бременские музыканты», «Топи») становится народным любимцем, ему даже ставят памятник. Идиллия длится недолго. Во-первых, в Петербурге появляется похожий на карикатурного нацистского офицера промышленник Август ван дер Хольт (топ-модель Матвей Лыков), который склоняет руководство МВД заменить полицейских дронами и явно замышляет что-то нехорошее. Во-вторых, некий террорист пытается убить Грома при помощи радиоуправляемой игрушечной машинки. А когда это не удается, устраивает серию взрывов, уничтожая архитектурные символы Северной столицы.

/ Централ Партнершип

Как и первый фильм («Чумной доктор») и его приквел («Трудное детство»), «Игра» основана на серии оригинальных комиксов издательского дома Bubble Comics и снята Bubble Studios и «Плюс студией» (продюсерский центр «Яндекса»). Вышедший три года назад «Чумной доктор» честно заявлял свои цели: освоить популярную (тогда несколько более популярную, чем сейчас) и никем в российском кино не занятую нишу comics movies. Мудро приняв печальную данность, что российский кинокомикс обречен быть имитацией, авторы копировали поэтику голливудских образцов, при этом наполняя ее местным колоритом и переосмысляя в соответствии с национальными культурными кодами. Семантическое напряжение между этими полюсами создавало, в том числе, и важный для фильма комический эффект. Приблатненный супергерой с пластикой жигана и колючим взглядом из-под надвинутого на глаза кепарика, полицейский опенспейс в Мраморном дворце – все это выглядело дерзко, нелепо и, главное, довольно-таки смешно, отчего «Чумного доктора» вполне можно было воспринимать как пародийную локализацию американского супергеройского нарратива.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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