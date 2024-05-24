«Майор Гром»: игра в Санкт-Готэмбург

Как и первый фильм («Чумной доктор») и его приквел («Трудное детство»), «Игра» основана на серии оригинальных комиксов издательского дома Bubble Comics и снята Bubble Studios и «Плюс студией» (продюсерский центр «Яндекса»). Вышедший три года назад «Чумной доктор» честно заявлял свои цели: освоить популярную (тогда несколько более популярную, чем сейчас) и никем в российском кино не занятую нишу comics movies. Мудро приняв печальную данность, что российский кинокомикс обречен быть имитацией, авторы копировали поэтику голливудских образцов, при этом наполняя ее местным колоритом и переосмысляя в соответствии с национальными культурными кодами. Семантическое напряжение между этими полюсами создавало, в том числе, и важный для фильма комический эффект. Приблатненный супергерой с пластикой жигана и колючим взглядом из-под надвинутого на глаза кепарика, полицейский опенспейс в Мраморном дворце – все это выглядело дерзко, нелепо и, главное, довольно-таки смешно, отчего «Чумного доктора» вполне можно было воспринимать как пародийную локализацию американского супергеройского нарратива.