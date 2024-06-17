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Наука большой страны

Только наука и техника могут сегодня обеспечить независимость и экономический рост России
Александр Мажуга , первый зампредседателя комитета по науке и высшему образованию Госдумы, д. х. н., профессор РАН

Вопросы, которые больше всего нас беспокоят – качественная медицина и продукты питания, безопасность, – это все научное знание и труд ученых. По инициативе президента РФ Владимира Путина реализуются мероприятия объявленного в 2022 г. Десятилетия науки и технологии. Три задачи десятилетия – а именно привлечение молодежи в науку, использование достижений ученых в жизни государства и общества, популяризация научного знания – находят свое отражение в государственной политике.

Современная наука – большая наука, охарактеризовать ее можно несколькими чертами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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