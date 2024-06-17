Наука большой страны

Вопросы, которые больше всего нас беспокоят – качественная медицина и продукты питания, безопасность, – это все научное знание и труд ученых. По инициативе президента РФ Владимира Путина реализуются мероприятия объявленного в 2022 г. Десятилетия науки и технологии. Три задачи десятилетия – а именно привлечение молодежи в науку, использование достижений ученых в жизни государства и общества, популяризация научного знания – находят свое отражение в государственной политике.