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За гуманизм и дело мира

Швейцарский саммит по Украине: Москва перехватила повестку
Иван Тимофеев , программный директор клуба «Валдай», генеральный директор Российского совета по международным делам, доцент МГИМО

В Швейцарии завершился саммит высокого уровня по миру на Украине. Цель Киева и его западных партнеров состояла в максимально возможном привлечении к саммиту незападных стран мирового большинства. Такой шаг позволял бы показать, что в обсуждение мирных планов без участия России вовлечен широкий круг участников. С самого начала было очевидно, что «план Зеленского», фактически подразумевающий возвращение к статус-кво 1991 г., вряд ли будет взят за основу столь широким кругом участников. Тем более что ряд стран (включая КНР) саммит проигнорировали, а другие участники (включая Индию) не подписались под итоговым документом. Но поддержка хотя бы некоторых положений могла бы показать, что отдельные пункты «плана» находят отклик, а значит, дальше можно ставить вопрос о продвижении других пунктов.

Частично эти задачи были выполнены. В итоговый документ саммита вошли пункты о ядерной безопасности, включая призыв к передаче контроля над Запорожской АЭС Украине, пусть и при координирующей роли МАГАТЭ. В документ включили также вопросы продовольственной безопасности и обмена пленными. Впрочем, данные пункты есть не только в «плане Зеленского», но и, например, в 12 пунктах об урегулировании украинского конфликта, которые ранее предлагал Китай. То есть речи о продвижении только лишь украинских предложений в итоге не идет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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