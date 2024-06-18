За гуманизм и дело мира

В Швейцарии завершился саммит высокого уровня по миру на Украине. Цель Киева и его западных партнеров состояла в максимально возможном привлечении к саммиту незападных стран мирового большинства. Такой шаг позволял бы показать, что в обсуждение мирных планов без участия России вовлечен широкий круг участников. С самого начала было очевидно, что «план Зеленского», фактически подразумевающий возвращение к статус-кво 1991 г., вряд ли будет взят за основу столь широким кругом участников. Тем более что ряд стран (включая КНР) саммит проигнорировали, а другие участники (включая Индию) не подписались под итоговым документом. Но поддержка хотя бы некоторых положений могла бы показать, что отдельные пункты «плана» находят отклик, а значит, дальше можно ставить вопрос о продвижении других пунктов.