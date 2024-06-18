Ископаемое геополитическое оружие

Хотя Оздемир одержал тогда верх и стал главным кандидатом «Зеленых» на федеральных выборах 2017 г., позиция Хабека принесла свои плоды четыре года спустя. Он стал ведущим кандидатом от партии на федеральных выборах 2021 г. и впоследствии министром экономики. Но и в 2016 г. описанный диалог мог вызвать у внимательного наблюдателя подозрение в том, что причинно-следственная связь здесь на самом деле обратная. Раньше считалось, что Германия не должна больше импортировать газ из России, потому что она страна энергетического перехода. Теперь мы страна энергетического перехода, потому что Германия не должна больше импортировать газ из России. Так называемый энергетический переход – это не цель, а лишь средство достижения цели. Цель и задача – остановить импорт из России.