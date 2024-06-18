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Ископаемое геополитическое оружие

Цель зеленой климатической политики – не спасение мира, а укрепление могущества Запада
Ганс-Томас Тилльшнайдер , член регионального парламента в Германии

В 2016 г. на съезде немецкой Партии зеленых произошла интересная сцена. Роберт Хабек конкурировал с Джемом Оздемиром и Антоном Хофрайтером на выборах в бундестаг в 2017 г. В ходе дебатов ведущий спросил Хабека: «Вы встречаете Владимира Путина в туалете. Что вы ему скажете?» Хабек ответил: «Здравствуйте, г-н Путин, вы меня еще не знаете. Я только что стал главным кандидатом от своей партии. Дайте нам еще 2–3 месяца, мы поуправляем этой страной, и все изменится. Мы не будем дальше строить «Северный поток» и будем постепенно сворачивать отношения с Россией по закупке и транспортировке газа, потому что мы страна с переходной энергетикой».

Хотя Оздемир одержал тогда верх и стал главным кандидатом «Зеленых» на федеральных выборах 2017 г., позиция Хабека принесла свои плоды четыре года спустя. Он стал ведущим кандидатом от партии на федеральных выборах 2021 г. и впоследствии министром экономики. Но и в 2016 г. описанный диалог мог вызвать у внимательного наблюдателя подозрение в том, что причинно-следственная связь здесь на самом деле обратная. Раньше считалось, что Германия не должна больше импортировать газ из России, потому что она страна энергетического перехода. Теперь мы страна энергетического перехода, потому что Германия не должна больше импортировать газ из России. Так называемый энергетический переход – это не цель, а лишь средство достижения цели. Цель и задача – остановить импорт из России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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