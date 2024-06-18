Ископаемое геополитическое оружие

Ископаемое геополитическое оружиеЦель зеленой климатической политики – не спасение мира, а укрепление могущества Запада
В 2016 г. на съезде немецкой Партии зеленых произошла интересная сцена. Роберт Хабек конкурировал с Джемом Оздемиром и Антоном Хофрайтером на выборах в бундестаг в 2017 г. В ходе дебатов ведущий спросил Хабека: «Вы встречаете Владимира Путина в туалете. Что вы ему скажете?» Хабек ответил: «Здравствуйте, г-н Путин, вы меня еще не знаете. Я только что стал главным кандидатом от своей партии. Дайте нам еще 2–3 месяца, мы поуправляем этой страной, и все изменится. Мы не будем дальше строить «Северный поток» и будем постепенно сворачивать отношения с Россией по закупке и транспортировке газа, потому что мы страна с переходной энергетикой».
Хотя Оздемир одержал тогда верх и стал главным кандидатом «Зеленых» на федеральных выборах 2017 г., позиция Хабека принесла свои плоды четыре года спустя. Он стал ведущим кандидатом от партии на федеральных выборах 2021 г. и впоследствии министром экономики. Но и в 2016 г. описанный диалог мог вызвать у внимательного наблюдателя подозрение в том, что причинно-следственная связь здесь на самом деле обратная. Раньше считалось, что Германия не должна больше импортировать газ из России, потому что она страна энергетического перехода. Теперь мы страна энергетического перехода, потому что Германия не должна больше импортировать газ из России. Так называемый энергетический переход – это не цель, а лишь средство достижения цели. Цель и задача – остановить импорт из России.