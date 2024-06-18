Есть ли план «Б»?

С одной стороны, со своей задачей ОПЕК+ вроде справляется. Во всяком случае, мы не видим ныне на рынке столь же резкой волатильности цен, которая наблюдалась в предыдущие десятилетия. Можно также согласиться и с тем, что до поры до времени этот формат выгоден двум крупнейших игрокам на глобальном нефтяном поле – Саудовской Аравии и США. Вся вторая половина XX века прошла под знаменем нефтяных эмбарго и кризисов, то есть борьбы ближневосточных монархий (глобального Юга) и США и их союзников (коллективного Запада) за наиболее выгодные для них условия поставок энергоресурсов. И конфликт между вашингтонской администрацией и ОПЕК, с сопутствовавшими ему обвинениями в картельном сговоре, не затихал ни на день. И вот волшебство – сегодня формат ОПЕК+ вполне устраивает обе стороны, позволяя поддерживать достаточно высокие, но в то же время не чрезмерные цены на нефть, тем самым обеспечивая и нефтегазовые доходы ближневосточных государств, и сохранение темпов сланцевой революции в США.