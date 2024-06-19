Второй транзитный план Роберта Фицо

Второй транзитный план Роберта ФицоКак премьер Словакии намерен сохранить прокачку газа через Украину в Словакию
Словацкий премьер Роберт Фицо в текущем году несколько раз привлекал к себе повышенное внимание.
Первый раз он взбудоражил СМИ в конце января, когда после встречи со своим украинским визави Денисом Шмыгалем заявил, что поставка российского газа через Украину после 2024 г., «вероятно, продолжится и это отличная новость». Шмыгаль, правда, тут же опроверг: контракт заканчивается и возобновлен не будет. Речь о 10-летнем контракте на транзит российского газа через территорию Украины, который заканчивается 31 декабря 2024 г.
Следующим и самым громким (и, увы, печальным) поводом, привлекшим всеобщее внимание к Роберту Фицо, было, конечно, покушение на него 15 мая. Оно попало на первые полосы СМИ и, похоже, затмило еще одну новость от словацкого премьера, пришедшую буквально накануне покушения и нашедшую своевременное отражение только в узкопрофессиональной прессе – в бюллетене Natural Gas World («Газовый мир») от 13 мая.