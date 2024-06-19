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Второй транзитный план Роберта Фицо

Как премьер Словакии намерен сохранить прокачку газа через Украину в Словакию
Андрей Конопляник , член научного совета РАН по системным исследованиям энергетики

Словацкий премьер Роберт Фицо в текущем году несколько раз привлекал к себе повышенное внимание.

Первый раз он взбудоражил СМИ в конце января, когда после встречи со своим украинским визави Денисом Шмыгалем заявил, что поставка российского газа через Украину после 2024 г., «вероятно, продолжится и это отличная новость». Шмыгаль, правда, тут же опроверг: контракт заканчивается и возобновлен не будет. Речь о 10-летнем контракте на транзит российского газа через территорию Украины, который заканчивается 31 декабря 2024 г.

Следующим и самым громким (и, увы, печальным) поводом, привлекшим всеобщее внимание к Роберту Фицо, было, конечно, покушение на него 15 мая. Оно попало на первые полосы СМИ и, похоже, затмило еще одну новость от словацкого премьера, пришедшую буквально накануне покушения и нашедшую своевременное отражение только в узкопрофессиональной прессе – в бюллетене Natural Gas World («Газовый мир») от 13 мая.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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