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Кому и зачем нужен БРИКС

Этот союз полезен его участникам как мощный инструмент совместного экономического роста
Владимир Миловидов , заместитель директора ИМЭМО РАН по науке, д. э. н.

Аббревиатура BRIC, появившаяся на страницах одного из отчетов банка Goldman Sachs в 2001 г., постепенно из идиомы экономической журналистики превратилась в собственное имя новой, во многом уникальной формы экономической ассоциации суверенных, быстро развивающихся государств. Что побуждает их ко все более тесному сотрудничеству? Этот вопрос представляется особенно актуальным в свете последовательного расширения группы сначала до пяти, затем до 10 участников и выраженного желания уже не менее трех десятков государств войти в ее состав.

Современный БРИКС становится одним из заметных центров экономической силы в мире. В конце мая в рамках программы Всемирного банка по международному сравнительному анализу (International Comparison Program, ICP) были представлены скорректированные оценки ВВП стран мира, рассчитанные по паритету покупательной способности, с учетом сведений за 2021 г. (ранее были доступны данные за 2017 г.). В первую пятерку стран по этому показателю вошли ключевые страны БРИКС: Китай (1-е место), Индия (3-е место) и Россия (4-е место). США и Япония заняли 2-е и 5-е место соответственно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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