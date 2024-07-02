Кому и зачем нужен БРИКС

Кому и зачем нужен БРИКСЭтот союз полезен его участникам как мощный инструмент совместного экономического роста
Аббревиатура BRIC, появившаяся на страницах одного из отчетов банка Goldman Sachs в 2001 г., постепенно из идиомы экономической журналистики превратилась в собственное имя новой, во многом уникальной формы экономической ассоциации суверенных, быстро развивающихся государств. Что побуждает их ко все более тесному сотрудничеству? Этот вопрос представляется особенно актуальным в свете последовательного расширения группы сначала до пяти, затем до 10 участников и выраженного желания уже не менее трех десятков государств войти в ее состав.
Современный БРИКС становится одним из заметных центров экономической силы в мире. В конце мая в рамках программы Всемирного банка по международному сравнительному анализу (International Comparison Program, ICP) были представлены скорректированные оценки ВВП стран мира, рассчитанные по паритету покупательной способности, с учетом сведений за 2021 г. (ранее были доступны данные за 2017 г.). В первую пятерку стран по этому показателю вошли ключевые страны БРИКС: Китай (1-е место), Индия (3-е место) и Россия (4-е место). США и Япония заняли 2-е и 5-е место соответственно.