Кому и зачем нужен БРИКС

Аббревиатура BRIC, появившаяся на страницах одного из отчетов банка Goldman Sachs в 2001 г., постепенно из идиомы экономической журналистики превратилась в собственное имя новой, во многом уникальной формы экономической ассоциации суверенных, быстро развивающихся государств. Что побуждает их ко все более тесному сотрудничеству? Этот вопрос представляется особенно актуальным в свете последовательного расширения группы сначала до пяти, затем до 10 участников и выраженного желания уже не менее трех десятков государств войти в ее состав.