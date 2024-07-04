Как удвоить фондовый рынок

В последние годы отечественный рынок акций сильно изменился: теперь главную роль на нем играют российские частные инвесторы. Во всем мире именно локальные инвесторы выступают источником длинных денег, за которыми компании и приходят на фондовый рынок. Но и институциональные инвесторы не менее важны: они более прагматично подходят к инвестициям и снижают волатильность рынка, которая возникает из-за излишней эмоциональности частных инвесторов.