Как удвоить фондовый рынок

Как удвоить фондовый рынокНалоговые и другие законодательные стимулы могут катализировать приход на рынок как компаний, так и инвесторов
Российская экономика растет, несмотря на внешние ограничения и санкции. Важную роль здесь играет фондовый рынок: по указу президента его капитализация к 2030 г. должна удвоиться и достичь 66% ВВП. За счет чего можно реализовать эти амбициозные планы, что привлечет новых розничных инвесторов и какие проблемы предстоит решить?
В последние годы отечественный рынок акций сильно изменился: теперь главную роль на нем играют российские частные инвесторы. Во всем мире именно локальные инвесторы выступают источником длинных денег, за которыми компании и приходят на фондовый рынок. Но и институциональные инвесторы не менее важны: они более прагматично подходят к инвестициям и снижают волатильность рынка, которая возникает из-за излишней эмоциональности частных инвесторов.