Passion: Консорт песни и пляски

Дягилевский фестиваль в Перми, несмотря на третий год культурной изоляции, – живой, энергичный, сложный организм. В тучной афише – три оперы, и последняя из них паче чаяния стала российской премьерой именитого французского автора. «Страсть» (Passion) Паскаля Дюсапена исполняли в Доме музыки – так теперь называется один из цехов бывшего завода Шпагина, где уже третий сезон идут полновесные оперные премьеры. Дирижер Теодор Курентзис, так и не дождавшись строительства нового оперного театра в Перми, построил его себе сам.