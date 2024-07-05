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Passion: Консорт песни и пляски

Дягилевский фестиваль закрылся российской премьерой оперы «Страсть» Паскаля Дюсапена
Богдан Королек , критик

Дягилевский фестиваль в Перми, несмотря на третий год культурной изоляции, – живой, энергичный, сложный организм. В тучной афише – три оперы, и последняя из них паче чаяния стала российской премьерой именитого французского автора. «Страсть» (Passion) Паскаля Дюсапена исполняли в Доме музыки – так теперь называется один из цехов бывшего завода Шпагина, где уже третий сезон идут полновесные оперные премьеры. Дирижер Теодор Курентзис, так и не дождавшись строительства нового оперного театра в Перми, построил его себе сам.

Либретто «Страсти», написанное композитором, – мучительное полуторачасовое прощание Орфея и Эвридики, названных Он и Она: обрывки и бесконечные повторы фраз, а то и бессловесное дыхание. Дюсапен шлет поклон Клаудио Монтеверди, автору одной из первых опер об Орфее и автору мадригалов. «Страсть» и звучит как нечеловечески замедленный, искаженный ненадежной памятью старинный мадригал. Или жестокий ноктюрн: невидимый хор-комментатор, подобный мадригальному консорту эпохи барокко, отмечает закат дня и наступление ночи-слепоты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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