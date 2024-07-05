Passion: Консорт песни и пляски

Passion: Консорт песни и пляскиДягилевский фестиваль закрылся российской премьерой оперы «Страсть» Паскаля Дюсапена
Дягилевский фестиваль в Перми, несмотря на третий год культурной изоляции, – живой, энергичный, сложный организм. В тучной афише – три оперы, и последняя из них паче чаяния стала российской премьерой именитого французского автора. «Страсть» (Passion) Паскаля Дюсапена исполняли в Доме музыки – так теперь называется один из цехов бывшего завода Шпагина, где уже третий сезон идут полновесные оперные премьеры. Дирижер Теодор Курентзис, так и не дождавшись строительства нового оперного театра в Перми, построил его себе сам.
Либретто «Страсти», написанное композитором, – мучительное полуторачасовое прощание Орфея и Эвридики, названных Он и Она: обрывки и бесконечные повторы фраз, а то и бессловесное дыхание. Дюсапен шлет поклон Клаудио Монтеверди, автору одной из первых опер об Орфее и автору мадригалов. «Страсть» и звучит как нечеловечески замедленный, искаженный ненадежной памятью старинный мадригал. Или жестокий ноктюрн: невидимый хор-комментатор, подобный мадригальному консорту эпохи барокко, отмечает закат дня и наступление ночи-слепоты.