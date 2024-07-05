«Убойный отпуск»: третий лишний

Тридцать лет прожили вместе – пора и честь знать. На жемчужный юбилей зять-айтишник оплатил тестю с тещей отпуск в Турции, и, чтобы не расстраивать дочь, Люба (Анна Михалкова из «Обычной женщины») и Рома (Александр Робак из «Эпидемии») решили поехать. Хотя страшно устали друг от друга и ссориться начали уже в самолете. Люба давно хотела развестись. Дочь уже взрослая, поймет, и Рома с годами все невыносимее – грубый, желчный, не просыхает. В роскошном отеле он немедленно находит собутыльника, а Люба в отместку – турка-ухажера, похожего на кинозвезду. То ли позлить супруга, то ли правда ей захотелось приключений, не дожидаясь развода, – она, кажется, и сама не знает.