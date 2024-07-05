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«Убойный отпуск»: третий лишний

В сериале с Анной Михалковой и Александром Робаком отдых в Турции идет не по плану
Николай Корнацкий , критик

Тридцать лет прожили вместе – пора и честь знать. На жемчужный юбилей зять-айтишник оплатил тестю с тещей отпуск в Турции, и, чтобы не расстраивать дочь, Люба (Анна Михалкова из «Обычной женщины») и Рома (Александр Робак из «Эпидемии») решили поехать. Хотя страшно устали друг от друга и ссориться начали уже в самолете. Люба давно хотела развестись. Дочь уже взрослая, поймет, и Рома с годами все невыносимее – грубый, желчный, не просыхает. В роскошном отеле он немедленно находит собутыльника, а Люба в отместку – турка-ухажера, похожего на кинозвезду. То ли позлить супруга, то ли правда ей захотелось приключений, не дожидаясь развода, – она, кажется, и сама не знает.

Наутро комедийная мелодрама превращается в детектив – Люба просыпается, а рядом в постели восточный сердцеед. Мертвый. Тема развода логичным образом откладывается. Сначала бы разобраться – что все-таки случилось? И что делать с телом?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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