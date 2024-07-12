«Контакты»: ушли обиженными

«Контакты»: ушли обиженнымиВ прокат вышел грустный сай-фай о поиске смысла в контактах с пришельцами
Когда в 1980 г. корабли пришельцев появились сразу по всей Земле, зависнув в нескольких метрах над ее поверхностью, казалось, давняя мечта о дружеском контакте с инопланетянами вот-вот осуществится. Большеголовых, условно антропоморфных гостей ученые назвали «биопогами», а русский народ панибратски окрестил Виталиками (рассказанная в фильме история возникновения этого прозвища, очевидно, вдохновлена легендой о кыштымском карлике Алешеньке).
К всеобщему разочарованию, пришельцы оказались существами довольно бессмысленными. Никакого стремления к коммуникации не проявляли, да и не известно, понимали ли вообще хоть что-нибудь. Лишь тупо таращились маленькими глазками, хлюпали, булькали и выделяли «прак» – жидкую субстанцию, от которой человеку ни вреда, ни пользы, разве что ногти быстро растут. Зачем прилетели, чего хотели? Не понятно.