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«Контакты»: ушли обиженными

В прокат вышел грустный сай-фай о поиске смысла в контактах с пришельцами
Роман Черкасов , критик

Когда в 1980 г. корабли пришельцев появились сразу по всей Земле, зависнув в нескольких метрах над ее поверхностью, казалось, давняя мечта о дружеском контакте с инопланетянами вот-вот осуществится. Большеголовых, условно антропоморфных гостей ученые назвали «биопогами», а русский народ панибратски окрестил Виталиками (рассказанная в фильме история возникновения этого прозвища, очевидно, вдохновлена легендой о кыштымском карлике Алешеньке).

К всеобщему разочарованию, пришельцы оказались существами довольно бессмысленными. Никакого стремления к коммуникации не проявляли, да и не известно, понимали ли вообще хоть что-нибудь. Лишь тупо таращились маленькими глазками, хлюпали, булькали и выделяли «прак» – жидкую субстанцию, от которой человеку ни вреда, ни пользы, разве что ногти быстро растут. Зачем прилетели, чего хотели? Не понятно. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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