«Контакты»: ушли обиженными

К всеобщему разочарованию, пришельцы оказались существами довольно бессмысленными. Никакого стремления к коммуникации не проявляли, да и не известно, понимали ли вообще хоть что-нибудь. Лишь тупо таращились маленькими глазками, хлюпали, булькали и выделяли «прак» – жидкую субстанцию, от которой человеку ни вреда, ни пользы, разве что ногти быстро растут. Зачем прилетели, чего хотели? Не понятно.