Пациенту велено остыть

В теории перегрев экономики – это ситуация, когда спрос растет быстрее предложения и производители, не имея возможности расширения производства, включаются в гонку за привлечение ресурсов. Взвинчиваются затраты на производство, а вместе с ними и цены. Классический рецепт борьбы с таким явлением – это ограничение растущего спроса. Но этот рецепт скорее относится к классической рыночной экономике, где нет ни повышенных расходов на обеспечение национальной безопасности, ни санкционного давления, ни огромных потребностей в структурной трансформации.