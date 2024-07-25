Пациенту велено остыть

Пациенту велено остытьБорьба с перегревом куда опаснее для экономики, чем сам перегрев
О том, есть ли перегрев в нашей экономике или нет, ведется немало споров. Но сейчас сложилась такая ситуация, в которой борьба с перегревом может нанести экономике больший ущерб, чем сам перегрев.
В теории перегрев экономики – это ситуация, когда спрос растет быстрее предложения и производители, не имея возможности расширения производства, включаются в гонку за привлечение ресурсов. Взвинчиваются затраты на производство, а вместе с ними и цены. Классический рецепт борьбы с таким явлением – это ограничение растущего спроса. Но этот рецепт скорее относится к классической рыночной экономике, где нет ни повышенных расходов на обеспечение национальной безопасности, ни санкционного давления, ни огромных потребностей в структурной трансформации.
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