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Пациенту велено остыть

Борьба с перегревом куда опаснее для экономики, чем сам перегрев
Вера Кононова , заместитель начальника отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований

О том, есть ли перегрев в нашей экономике или нет, ведется немало споров. Но сейчас сложилась такая ситуация, в которой борьба с перегревом может нанести экономике больший ущерб, чем сам перегрев.

В теории перегрев экономики – это ситуация, когда спрос растет быстрее предложения и производители, не имея возможности расширения производства, включаются в гонку за привлечение ресурсов. Взвинчиваются затраты на производство, а вместе с ними и цены. Классический рецепт борьбы с таким явлением – это ограничение растущего спроса. Но этот рецепт скорее относится к классической рыночной экономике, где нет ни повышенных расходов на обеспечение национальной безопасности, ни санкционного давления, ни огромных потребностей в структурной трансформации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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