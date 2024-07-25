Ключевая ставка: лучше еще раз подумать

Ключевая ставка: лучше еще раз подуматьОжидается, что 26 июля Банк России объявит ключевую ставку. Стоит ли ее повышать на этот раз?
В отличие от классической ставки рефинансирования (использовалась до 2016 г.) ключевая ставка указывает на стоимость не только кредитования банков, но и привлечения их временно свободных средств Банком России. Теоретически рост ставок стимулирует удорожание кредитов предприятиям и приток средств на депозиты ЦБ. Это должно сокращать поступления денежных средств в экономику, снижать вероятность ее перегрева и сдерживать инфляционные ожидания. На деле этого не происходит: остатки на депозитах ЦБ с начала года сократились (-18%), а кредитование предприятий выросло (+6%).
Помимо существующих льгот и субсидий, а также растущих государственных заказов, спрос предприятий на кредиты определяется их растущими финансовыми результатами, а также и тем, что выплаты по кредитам относятся на себестоимость, т. е. учитываются в ценах, рост которых они и ожидают в будущем. По данным самого ЦБ, инфляционные ожидания предприятий на три месяца составляют 5,4%, в том числе в розничной торговле – 8,2%. Мало этого, предприятия активно размещают временные свободные средства на счета в коммерческих банках и получают процентный доход даже иной раз больше, чем текущая прибыль от основной деятельности.