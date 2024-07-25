Ключевая ставка: лучше еще раз подумать

Помимо существующих льгот и субсидий, а также растущих государственных заказов, спрос предприятий на кредиты определяется их растущими финансовыми результатами, а также и тем, что выплаты по кредитам относятся на себестоимость, т. е. учитываются в ценах, рост которых они и ожидают в будущем. По данным самого ЦБ, инфляционные ожидания предприятий на три месяца составляют 5,4%, в том числе в розничной торговле – 8,2%. Мало этого, предприятия активно размещают временные свободные средства на счета в коммерческих банках и получают процентный доход даже иной раз больше, чем текущая прибыль от основной деятельности.