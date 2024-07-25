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Ключевая ставка: лучше еще раз подумать

Ожидается, что 26 июля Банк России объявит ключевую ставку. Стоит ли ее повышать на этот раз?
Владимир Миловидов , заместитель директора ИМЭМО РАН по науке, д. э. н.

В отличие от классической ставки рефинансирования (использовалась до 2016 г.) ключевая ставка указывает на стоимость не только кредитования банков, но и привлечения их временно свободных средств Банком России. Теоретически рост ставок стимулирует удорожание кредитов предприятиям и приток средств на депозиты ЦБ. Это должно сокращать поступления денежных средств в экономику, снижать вероятность ее перегрева и сдерживать инфляционные ожидания. На деле этого не происходит: остатки на депозитах ЦБ с начала года сократились (-18%), а кредитование предприятий выросло (+6%).

Помимо существующих льгот и субсидий, а также растущих государственных заказов, спрос предприятий на кредиты определяется их растущими финансовыми результатами, а также и тем, что выплаты по кредитам относятся на себестоимость, т. е. учитываются в ценах, рост которых они и ожидают в будущем. По данным самого ЦБ, инфляционные ожидания предприятий на три месяца составляют 5,4%, в том числе в розничной торговле – 8,2%. Мало этого, предприятия активно размещают временные свободные средства на счета в коммерческих банках и получают процентный доход даже иной раз больше, чем текущая прибыль от основной деятельности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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