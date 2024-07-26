«Подруги»: «тихая революция» художниц

Любой мастер не может существовать без среды и окружения – в случае со Степановой им был Александр Родченко, ее друг, супруг, вдохновитель. Степановой было непросто выйти из тени знаменитого живописца и фотографа, заявив о себе как о самостоятельной фигуре. В ГМИИ решили отойти от рассказа о совместной работе Степановой и Родченко, сосредоточившись на ней и художницах ее круга – Любови Поповой, Александре Экстер, Ольге Розановой и др.