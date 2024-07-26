«Подруги»: «тихая революция» художниц

«Подруги»: «тихая революция» художницНовая выставка в Пушкинском музее рассказывает о творческих связях «амазонок авангарда»
Художниц из общества «Союз молодежи», работавших в 1910–1930-х гг., благодаря их экспериментам, неутомимой энергии и новым изобразительным принципам работы принято называть «амазонками авангарда». На выставке «Подруги. К юбилею Варвары Степановой» в здании Галереи искусства стран Европы и Америки в ГМИИ им. А. С. Пушкина рассказывается о тех, кто наравне с мужчинами формировал облик XX в. Центральной фигурой экспозиции стала Варвара Степанова, живописец, театральный художник, дизайнер, чье 130-летие отмечается осенью.
Любой мастер не может существовать без среды и окружения – в случае со Степановой им был Александр Родченко, ее друг, супруг, вдохновитель. Степановой было непросто выйти из тени знаменитого живописца и фотографа, заявив о себе как о самостоятельной фигуре. В ГМИИ решили отойти от рассказа о совместной работе Степановой и Родченко, сосредоточившись на ней и художницах ее круга – Любови Поповой, Александре Экстер, Ольге Розановой и др.