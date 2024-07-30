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Вместе – светлее

У возобновляемых источников энергии есть перспективы. Но пока только в связке с традиционными источниками
Дмитрий Гусев , заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер»

Министерство энергетики в июне сообщило, что прорабатывает вопрос строительства больших объемов возобновляемой генерации на Дальнем Востоке. Насколько это актуально для Дальнего Востока, учитывая изолированность многих районов регионов? И какие это могут быть виды энергии?

Для начала стоит определиться с терминами. Что такое «возобновляемые источники энергии» (ВИЭ) и какие их виды существуют в теории и практике. С позиции оголтелого зеленого подхода все традиционные источники энергии, которые существуют в мире, неправильные. Нужно рассматривать лишь солнце, ветер и водород, причем последний – исключительно зеленый. Это так называемые чистые виды энергии. Однако рациональный подход говорит нам, что в возобновляемые источники стоит включить и атомную генерацию, и гидрогенерацию. Более того, даже древесина – возобновляемый ресурс энергии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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