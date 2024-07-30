Вместе – светлее

Для начала стоит определиться с терминами. Что такое «возобновляемые источники энергии» (ВИЭ) и какие их виды существуют в теории и практике. С позиции оголтелого зеленого подхода все традиционные источники энергии, которые существуют в мире, неправильные. Нужно рассматривать лишь солнце, ветер и водород, причем последний – исключительно зеленый. Это так называемые чистые виды энергии. Однако рациональный подход говорит нам, что в возобновляемые источники стоит включить и атомную генерацию, и гидрогенерацию. Более того, даже древесина – возобновляемый ресурс энергии.