Без «черных рыцарей»

Даже вводя санкции в отношении региональных держав, такая сверхдержава, как США, вынуждена была выстраивать коалиции в поддержку своих режимов. Проводя политику санкций против Ирана, американская дипломатия вела активную работу по линии Совета Безопасности ООН, не без успеха пытаясь синхронизировать свои односторонние санкции с многосторонними ограничительными мерами. Сходные шаги предпринимались и в отношении Северной Кореи. В обоих случаях санкции своих целей достигли лишь частично или не достигли вообще. Иранская ядерная сделка развалилась в результате односторонних действий администрации Дональда Трампа, а КНДР в конечном итоге реализовала и ракетную, и ядерную программы.