Без «черных рыцарей»Остаются ли третьи страны проблемой для инициаторов санкций против России?
Одна из ключевых проблем для инициаторов экономических санкций состоит в том, чтобы создать коалицию из стран, готовых поддерживать режим ограничительных мер. В исследовательской литературе распространен тезис, согласно которому наличие такой коалиции усиливает эффективность санкционного давления: чем больше стран поддерживает санкции, тем сложнее их обойти. Появление «черных рыцарей», т. е. государств, которые целенаправленно торпедируют санкционные режимы, наоборот, может существенно девальвировать вводимые санкции. В период холодной войны торговая изоляция Кубы со стороны США во многом обесценивалась масштабным сотрудничеством Гаваны с СССР.
Даже вводя санкции в отношении региональных держав, такая сверхдержава, как США, вынуждена была выстраивать коалиции в поддержку своих режимов. Проводя политику санкций против Ирана, американская дипломатия вела активную работу по линии Совета Безопасности ООН, не без успеха пытаясь синхронизировать свои односторонние санкции с многосторонними ограничительными мерами. Сходные шаги предпринимались и в отношении Северной Кореи. В обоих случаях санкции своих целей достигли лишь частично или не достигли вообще. Иранская ядерная сделка развалилась в результате односторонних действий администрации Дональда Трампа, а КНДР в конечном итоге реализовала и ракетную, и ядерную программы.