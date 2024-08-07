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Без «черных рыцарей»

Остаются ли третьи страны проблемой для инициаторов санкций против России?
Иван Тимофеев , программный директор клуба «Валдай», генеральный директор Российского совета по международным делам, доцент МГИМО

Одна из ключевых проблем для инициаторов экономических санкций состоит в том, чтобы создать коалицию из стран, готовых поддерживать режим ограничительных мер. В исследовательской литературе распространен тезис, согласно которому наличие такой коалиции усиливает эффективность санкционного давления: чем больше стран поддерживает санкции, тем сложнее их обойти. Появление «черных рыцарей», т. е. государств, которые целенаправленно торпедируют санкционные режимы, наоборот, может существенно девальвировать вводимые санкции. В период холодной войны торговая изоляция Кубы со стороны США во многом обесценивалась масштабным сотрудничеством Гаваны с СССР.

Даже вводя санкции в отношении региональных держав, такая сверхдержава, как США, вынуждена была выстраивать коалиции в поддержку своих режимов. Проводя политику санкций против Ирана, американская дипломатия вела активную работу по линии Совета Безопасности ООН, не без успеха пытаясь синхронизировать свои односторонние санкции с многосторонними ограничительными мерами. Сходные шаги предпринимались и в отношении Северной Кореи. В обоих случаях санкции своих целей достигли лишь частично или не достигли вообще. Иранская ядерная сделка развалилась в результате односторонних действий администрации Дональда Трампа, а КНДР в конечном итоге реализовала и ракетную, и ядерную программы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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