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Творчество создает экономику

Наконец принят важнейший закон о креативных индустриях в России
Никита Михалков , режиссер

Мы привыкли, что основой любой экономики являются вполне осязаемые вещи: полезные ископаемые, сырье, товары, информационные технологии, услуги... Но есть очень важная, объемная часть экономики, о которой до недавнего времени мало кто говорил в таком ключе, – это творчество, процесс созидания. Так получилось, что творчество и созидание – это основные процессы и моей жизни. Я все время что-то созидаю: кинокартины – художественные и документальные, спектакли, телевизионные программы... Более того, создавая свои фильмы, я использовал и использую смежные творческие отрасли.

Например, мой друг Эдуард Артемьев сочинил много гениальных музыкальных произведений для всех моих картин, и не только для них. А другой мой друг – Юрий Купер, картины которого находятся во всех знаменитых галереях мира, – продолжает творить свои потрясающие художественные произведения, в том числе и декорации к моим спектаклям и интерьер здания нашего театра «Мастерская 12», которое, кстати, будет открыто в Москве уже совсем скоро. Вдумайтесь, сколько результатов интеллектуальной деятельности существует только в нашей отдельно взятой «Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова» и в нашем театре «Мастерская 12»! А если взять совокупность всех творческих процессов, всех индивидов и компаний в нашей стране – определенно, это огромная и важнейшая часть экономики России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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