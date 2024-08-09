Творчество создает экономику

Творчество создает экономикуНаконец принят важнейший закон о креативных индустриях в России
Мы привыкли, что основой любой экономики являются вполне осязаемые вещи: полезные ископаемые, сырье, товары, информационные технологии, услуги... Но есть очень важная, объемная часть экономики, о которой до недавнего времени мало кто говорил в таком ключе, – это творчество, процесс созидания. Так получилось, что творчество и созидание – это основные процессы и моей жизни. Я все время что-то созидаю: кинокартины – художественные и документальные, спектакли, телевизионные программы... Более того, создавая свои фильмы, я использовал и использую смежные творческие отрасли.
Например, мой друг Эдуард Артемьев сочинил много гениальных музыкальных произведений для всех моих картин, и не только для них. А другой мой друг – Юрий Купер, картины которого находятся во всех знаменитых галереях мира, – продолжает творить свои потрясающие художественные произведения, в том числе и декорации к моим спектаклям и интерьер здания нашего театра «Мастерская 12», которое, кстати, будет открыто в Москве уже совсем скоро. Вдумайтесь, сколько результатов интеллектуальной деятельности существует только в нашей отдельно взятой «Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова» и в нашем театре «Мастерская 12»! А если взять совокупность всех творческих процессов, всех индивидов и компаний в нашей стране – определенно, это огромная и важнейшая часть экономики России.