Что будет с YouTube в России

В начале августа YouTube в России работал через пень-колоду. «Ростелеком» заявлял, что причина может крыться в износе установленных в России серверов Google Global Cache. В Google говорили, что с серверами все в порядке. Аналитики рассуждали, могло ли быть замедление YouTube связано с действиями российских властей.