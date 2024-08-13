Что будет с YouTube в России

Что будет с YouTube в РоссииОтключение популярнейшего видеохостинга неизбежно, необходимо и невозможно
В начале августа YouTube в России работал через пень-колоду. «Ростелеком» заявлял, что причина может крыться в износе установленных в России серверов Google Global Cache. В Google говорили, что с серверами все в порядке. Аналитики рассуждали, могло ли быть замедление YouTube связано с действиями российских властей.
Не так и важно, что стало причиной сбоев. В глубине души все участники этой дискуссии знают: отключение YouTube в России неизбежно, необходимо и невозможно.
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