«Мем»: Маяковский как главный ньюсмейкер авангарда

Это был авангардный художественный эксперимент. Они размещались в пустующих витринах города, говорили о свежих событиях. «Окна», представляющие собой покадровый рисунок с лаконичным емким текстом, были вдохновлены житийными иконами, русским лубком. Жанр и стиль подписей разнились – это были агитки, лозунги, песни, пословицы и т. д. Герои «Окон РОСТА» повторялись из серии к серии, и в итоге появлялись яркие выпуски, напоминающие популярные блоги в сети. То, что «Окна» создавались быстро – как реакция на злободневные события, наводит на параллели с окнами браузера или новостной лентой.