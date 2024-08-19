Макроэкономический тупик: ищем выход

В материалах, публикуемых Банком России в последнее время, в том числе в резюме обсуждений ключевой ставки, регулярно поднимается вопрос о том, удается ли в рамках текущей жесткости денежно-кредитной политики обеспечить «охлаждение внутреннего спроса», требуемое для замедления темпов роста цен. При этом необходимость данного «охлаждения» под сомнение не ставится ни самим ЦБ, ни многими комментаторами. Но что скрывается за этим тезисом о необходимости «охлаждения»?