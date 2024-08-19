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Макроэкономический тупик: ищем выход

Темпы роста, которые определяет Банк России, не соответствуют целям развития, на которые ориентировано правительство
Сергей Заверский , начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований, к. э. н.

В материалах, публикуемых Банком России в последнее время, в том числе в резюме обсуждений ключевой ставки, регулярно поднимается вопрос о том, удается ли в рамках текущей жесткости денежно-кредитной политики обеспечить «охлаждение внутреннего спроса», требуемое для замедления темпов роста цен. При этом необходимость данного «охлаждения» под сомнение не ставится ни самим ЦБ, ни многими комментаторами. Но что скрывается за этим тезисом о необходимости «охлаждения»?

Декларируемая потребность в «охлаждении» опирается на утверждение о наличии перегрева российской экономики. Наличие же перегрева обосновывается во многом фактом отклонения экономики от «траектории сбалансированного роста», которая предполагает, согласно оценкам Банка России, ежегодные темпы роста российского ВВП на уровне 1,5–2,5%. Но почему именно к таким темпам роста мы должны стремиться, «охлаждая» всеми средствами более динамично развивающуюся экономику?

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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