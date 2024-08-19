Макроэкономический тупик: ищем выход

Макроэкономический тупик: ищем выходТемпы роста, которые определяет Банк России, не соответствуют целям развития, на которые ориентировано правительство
В материалах, публикуемых Банком России в последнее время, в том числе в резюме обсуждений ключевой ставки, регулярно поднимается вопрос о том, удается ли в рамках текущей жесткости денежно-кредитной политики обеспечить «охлаждение внутреннего спроса», требуемое для замедления темпов роста цен. При этом необходимость данного «охлаждения» под сомнение не ставится ни самим ЦБ, ни многими комментаторами. Но что скрывается за этим тезисом о необходимости «охлаждения»?
Декларируемая потребность в «охлаждении» опирается на утверждение о наличии перегрева российской экономики. Наличие же перегрева обосновывается во многом фактом отклонения экономики от «траектории сбалансированного роста», которая предполагает, согласно оценкам Банка России, ежегодные темпы роста российского ВВП на уровне 1,5–2,5%. Но почему именно к таким темпам роста мы должны стремиться, «охлаждая» всеми средствами более динамично развивающуюся экономику?