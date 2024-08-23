«Мятежный ангел» Эмира Кустурицы: экскурсия по Балканам

Эмир Кустурица уже написал мемуары «Где мое место в этой истории?» – по заказу французского издательства (книга была оперативно переведена на русский в 2012 г.). Это была «честная» автобиография почти на 400 страниц с множеством отличных историй, хотя при любой возможности режиссер отступал от фактической канвы, чтобы порассуждать на историософские или политические темы: уже тогда они ему явно были интереснее, чем подробности съемок. В своем первом романе «Мятежный ангел» (в прошлом году вышел на итальянском) Кустурица кино упоминает вскользь, и то, как правило, чужое.