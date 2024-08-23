«Мятежный ангел» Эмира Кустурицы: экскурсия по Балканам

«Мятежный ангел» Эмира Кустурицы: экскурсия по БалканамВ своем первом романе культовый режиссер рассуждает, как европейцы видят его родину
Эмир Кустурица уже написал мемуары «Где мое место в этой истории?» – по заказу французского издательства (книга была оперативно переведена на русский в 2012 г.). Это была «честная» автобиография почти на 400 страниц с множеством отличных историй, хотя при любой возможности режиссер отступал от фактической канвы, чтобы порассуждать на историософские или политические темы: уже тогда они ему явно были интереснее, чем подробности съемок. В своем первом романе «Мятежный ангел» (в прошлом году вышел на итальянском) Кустурица кино упоминает вскользь, и то, как правило, чужое.
Книга начинается в Стокгольме в 2019 г., куда режиссер приехал на вручение Нобелевской премии поддержать своего друга, австрийского писателя Петера Хандке, поэтому на страницах регулярно возникает швед Ингмар Бергман. Увидев на улице большое автобусное зеркало, Кустурица думает: «Будь я солнцем – послал бы через это зеркало свои лучи, все до единого, персонажам фильмов Бергмана». И далее список самого любимого: «Фанни и Александр», «Сцены из супружеской жизни», «Земляничная поляна». Чуть выше – одно из объяснений, почему именно эти картины так любимы: потому что в них Бергман прекрасно иллюстрирует крах «классической семьи».