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Баланс между инновациями и бесконтрольностью

Введение правового регулирования ИИ неизбежно. Уйти от решения этой проблемы не удастся никому
Вадим Виноградов , декан факультета права Высшей школы экономики

Дипфейк, методика синтеза изображения и голоса, основанная на искусственном интеллекте (ИИ), позволяет создавать поддельные видеозаписи с любыми людьми. Ранее это было развлечением и способом создания визуального контента. Теперь это и источник серьезных этических и правовых вызовов. Дипфейк может представлять значительную угрозу частной жизни, репутации, политической стабильности и национальной безопасности. Некоторые страны начали разрабатывать и внедрять правовые механизмы, регулирующие использование таких технологий, – для разумного соблюдения баланса между инновациями и бесконтрольностью.

Одной из ключевых проблем является определение границы между законным и незаконным использованием дипфейков. В то время как технология может использоваться для создания художественных произведений, пародий или образовательного контента, она может быть и инструментом манипуляции, пропаганды или преступных действий. Введение правовых норм должно учитывать эту тонкую грань – не ограничивать свободу творчества и слова, но при этом эффективно предотвращать злоупотребление ими.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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