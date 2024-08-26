Баланс между инновациями и бесконтрольностью

Одной из ключевых проблем является определение границы между законным и незаконным использованием дипфейков. В то время как технология может использоваться для создания художественных произведений, пародий или образовательного контента, она может быть и инструментом манипуляции, пропаганды или преступных действий. Введение правовых норм должно учитывать эту тонкую грань – не ограничивать свободу творчества и слова, но при этом эффективно предотвращать злоупотребление ими.