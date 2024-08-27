Девственно чистой энергетики не бывает

Девственно чистой энергетики не бываетСитуация вокруг добычи лития – новое подтверждение этому старому тезису
Всем нам памятен лозунг «Нет крови за нефть!», который весной 2003 г. скандировали миллионы демонстрантов в ходе многочисленных акций протеста против войны в Ираке. Точнее и не скажешь: нападение США и их союзников на Ирак преследовало своей целью «либерализацию» (а на самом деле приватизацию американцами) нефтяной отрасли этой арабской страны, располагавшей, по оценкам специалистов, вторыми по величине запасами нефти в Западной Азии.
На фоне бурного развития индустрии мобильной связи в те годы часто звучал и другой лозунг: «Нет крови в обмен на Blackberry». И хотя производитель прорывных на тот момент мобильных телефонов Blackberry успел сойти с мировой авансцены, борьба за право получения концессий на добычу лития и за возможность иметь доступ к его месторождениям уже давно не ограничивается потребностями индустрии мобильной связи, включая ноутбуки и сотовые телефоны. К старту новой гонки привел растущий спрос на выработку фотоэлектрической энергии и на аккумуляторы для этого сегмента, будь то солнечные батареи или аккумуляторы для электромобилей.