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Девственно чистой энергетики не бывает

Ситуация вокруг добычи лития – новое подтверждение этому старому тезису
Карин Кнайсль , руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ

Всем нам памятен лозунг «Нет крови за нефть!», который весной 2003 г. скандировали миллионы демонстрантов в ходе многочисленных акций протеста против войны в Ираке. Точнее и не скажешь: нападение США и их союзников на Ирак преследовало своей целью «либерализацию» (а на самом деле приватизацию американцами) нефтяной отрасли этой арабской страны, располагавшей, по оценкам специалистов, вторыми по величине запасами нефти в Западной Азии.

На фоне бурного развития индустрии мобильной связи в те годы часто звучал и другой лозунг: «Нет крови в обмен на Blackberry». И хотя производитель прорывных на тот момент мобильных телефонов Blackberry успел сойти с мировой авансцены, борьба за право получения концессий на добычу лития и за возможность иметь доступ к его месторождениям уже давно не ограничивается потребностями индустрии мобильной связи, включая ноутбуки и сотовые телефоны. К старту новой гонки привел растущий спрос на выработку фотоэлектрической энергии и на аккумуляторы для этого сегмента, будь то солнечные батареи или аккумуляторы для электромобилей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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