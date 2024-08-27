Девственно чистой энергетики не бывает

На фоне бурного развития индустрии мобильной связи в те годы часто звучал и другой лозунг: «Нет крови в обмен на Blackberry». И хотя производитель прорывных на тот момент мобильных телефонов Blackberry успел сойти с мировой авансцены, борьба за право получения концессий на добычу лития и за возможность иметь доступ к его месторождениям уже давно не ограничивается потребностями индустрии мобильной связи, включая ноутбуки и сотовые телефоны. К старту новой гонки привел растущий спрос на выработку фотоэлектрической энергии и на аккумуляторы для этого сегмента, будь то солнечные батареи или аккумуляторы для электромобилей.