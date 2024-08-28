Газета
Телеграм
Подкаст
/ Мнения

Походите в другом месте

Справедливость налоговой нагрузки – вопрос не этический, а экономический
Валерий Андрианов , доцент Финансового университета при правительстве РФ

Должна ли и может ли быть справедливой экономика в целом и система налогообложения в частности? В России первая часть этого вопроса («должна ли») была решена еще больше тысячи лет назад. Вошедший в летописи печальный прецедент с князем Игорем, решившим «еще походить» среди древлян для сбора дани, можно сказать, стал ментальной основой представлений о справедливости в фискальной сфере. Но вот вторая часть вопроса – «может ли» – до сих пор остается камнем преткновения. Будем честны – часто проблема наполнения казны решается способом, скомпрометировавшим себя тысячелетие назад: «еще походить» там, где уже собран хороший «фискальный урожай» по принципу «заплатили раз – заплатят и два (и три, и четыре)».

Яркий пример такого подхода можно увидеть в нефтяной промышленности страны. За период с 2020 г. было принято более двух десятков изменений законодательства, направленных на увеличение налоговой нагрузки на данную отрасль, в результате чего она потеряла несколько триллионов рублей инвестиционных ресурсов. Только для нефтянки в нашей стране сложилась «эксклюзивная» система изъятия существенной части доходов в пользу государства – не «экспериментальная» разовая, которая в последние годы гораздо в меньшем масштабе выборочно применялась в ряде других секторов, а постоянная и долгосрочная. За счет применения сложных формул налогов на добычу нефти при улучшении макроэкономических условий диспропорционально увеличиваются и выплаты нефтяных компаний в бюджет – т. е. «доля» государства растет при росте стоимости нефти.

Вы видите 8% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных