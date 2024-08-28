Походите в другом месте

Походите в другом местеСправедливость налоговой нагрузки – вопрос не этический, а экономический
Должна ли и может ли быть справедливой экономика в целом и система налогообложения в частности? В России первая часть этого вопроса («должна ли») была решена еще больше тысячи лет назад. Вошедший в летописи печальный прецедент с князем Игорем, решившим «еще походить» среди древлян для сбора дани, можно сказать, стал ментальной основой представлений о справедливости в фискальной сфере. Но вот вторая часть вопроса – «может ли» – до сих пор остается камнем преткновения. Будем честны – часто проблема наполнения казны решается способом, скомпрометировавшим себя тысячелетие назад: «еще походить» там, где уже собран хороший «фискальный урожай» по принципу «заплатили раз – заплатят и два (и три, и четыре)».
Яркий пример такого подхода можно увидеть в нефтяной промышленности страны. За период с 2020 г. было принято более двух десятков изменений законодательства, направленных на увеличение налоговой нагрузки на данную отрасль, в результате чего она потеряла несколько триллионов рублей инвестиционных ресурсов. Только для нефтянки в нашей стране сложилась «эксклюзивная» система изъятия существенной части доходов в пользу государства – не «экспериментальная» разовая, которая в последние годы гораздо в меньшем масштабе выборочно применялась в ряде других секторов, а постоянная и долгосрочная. За счет применения сложных формул налогов на добычу нефти при улучшении макроэкономических условий диспропорционально увеличиваются и выплаты нефтяных компаний в бюджет – т. е. «доля» государства растет при росте стоимости нефти.