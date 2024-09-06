«Трасса»: беги, Света, беги

«Трасса»: беги, Света, бегиНа Okko стартовал детективный сериал о странных убийствах и пропавших девушках
Ранним утром в окрестностях Минеральных Вод 13-летняя Вита (Василиса Немцова – «Сокровища партизанского леса») мастерит под крышей сарая петлю. Потом идет в дом, достает из сейфа папино охотничье ружье, убивает спящих родителей с бабушкой, возвращается в сарай и пытается повеситься. Вечером предыдущего дня приемная дочь (Елизавета Ищенко – «Алиса не может ждать») петербургской судьи Светланы Незнамовой (Карина Разумовская – «Мажор», «Райцентр») тайком от матери летит в Минеральные Воды, чтобы найти своих настоящих родителей, и исчезает. Ее последний звонок был ночью с местной трассы: в панике она просила о помощи. Подключив профессиональные связи, Светлана, которая сама родом со Ставрополья, немедленно отправляется на поиски дочери.
Оба загадочных дела, будто предчувствуя, что они окажутся как-то связаны, поручают вести следовательнице Эльвире Бараевой (Анна Михалкова – «Сибирский цирюльник», «Чувства Анны»). Как вскоре выяснится, они и правда связаны, и не только друг с другом, но, возможно, и со многими другими происшествиями: на той самой трассе уже 18 лет бесследно пропадают сбежавшие из дома девушки. Во всяком случае, так утверждает местный пария с говорящей фамилией Чужих (Александр Ильин-мл. – Лобанов из «Интернов»). Девять лет назад у него пропала сбежавшая после ссоры жена, и с тех пор он одержим идеей найти – жену или убийцу, хоть кого-нибудь. Если только, конечно, он сам ее и не убил, как полагают окружающие.