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«Трасса»: беги, Света, беги

На Okko стартовал детективный сериал о странных убийствах и пропавших девушках
Роман Черкасов , критик

Ранним утром в окрестностях Минеральных Вод 13-летняя Вита (Василиса Немцова – «Сокровища партизанского леса») мастерит под крышей сарая петлю. Потом идет в дом, достает из сейфа папино охотничье ружье, убивает спящих родителей с бабушкой, возвращается в сарай и пытается повеситься. Вечером предыдущего дня приемная дочь (Елизавета Ищенко – «Алиса не может ждать») петербургской судьи Светланы Незнамовой (Карина Разумовская – «Мажор», «Райцентр») тайком от матери летит в Минеральные Воды, чтобы найти своих настоящих родителей, и исчезает. Ее последний звонок был ночью с местной трассы: в панике она просила о помощи. Подключив профессиональные связи, Светлана, которая сама родом со Ставрополья, немедленно отправляется на поиски дочери.

Оба загадочных дела, будто предчувствуя, что они окажутся как-то связаны, поручают вести следовательнице Эльвире Бараевой (Анна Михалкова – «Сибирский цирюльник», «Чувства Анны»). Как вскоре выяснится, они и правда связаны, и не только друг с другом, но, возможно, и со многими другими происшествиями: на той самой трассе уже 18 лет бесследно пропадают сбежавшие из дома девушки. Во всяком случае, так утверждает местный пария с говорящей фамилией Чужих (Александр Ильин-мл. – Лобанов из «Интернов»). Девять лет назад у него пропала сбежавшая после ссоры жена, и с тех пор он одержим идеей найти – жену или убийцу, хоть кого-нибудь. Если только, конечно, он сам ее и не убил, как полагают окружающие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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