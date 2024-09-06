«Трасса»: беги, Света, беги

Оба загадочных дела, будто предчувствуя, что они окажутся как-то связаны, поручают вести следовательнице Эльвире Бараевой (Анна Михалкова – «Сибирский цирюльник», «Чувства Анны»). Как вскоре выяснится, они и правда связаны, и не только друг с другом, но, возможно, и со многими другими происшествиями: на той самой трассе уже 18 лет бесследно пропадают сбежавшие из дома девушки. Во всяком случае, так утверждает местный пария с говорящей фамилией Чужих (Александр Ильин-мл. – Лобанов из «Интернов»). Девять лет назад у него пропала сбежавшая после ссоры жена, и с тех пор он одержим идеей найти – жену или убийцу, хоть кого-нибудь. Если только, конечно, он сам ее и не убил, как полагают окружающие.