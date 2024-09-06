«Комбинация»: саундтрек эпохи

Впрочем, Шишинин чувствует, что не это его призвание, и во время одной из проверок, познакомившись с Бари Алибасовым (Аскар Ильясов, сериалы «Нулевой пациент», «Престиж»), решает воплотить свою мечту – уйти из милиции и стать музыкальным продюсером. Свою карьеру в шоу-бизнесе он начинает со спекуляции билетами на выступление группы «Мираж». Именно во время шоу коллектива в местном концертном зале, где артистки в костюмах с блестящими пайетками и впечатляющими начесами поют «Музыка нас связала», герой принимает решение создать собственную группу. Происходит это в ревущей толпе, которая неистовствует и подпевает артистам, а на все это море рук с задника сцены взирает портрет Владимира Ленина. Взяв в помощники композитора Виталия Окорокова (Владимир Канухин, сериалы «Конец света», «Замерзшие»), Александр начинает искать солисток. Школьницу Татьяну Иванову (Елизавета Базыкина, сериалы «Надвое», «ГДР») находят на дискотеке, когда та избивает чем-то не угодившую ей девушку, а Алену Апину (Анастасия Уколова, фильм «Громкая связь», сериал «СССР») уговаривают прийти на прослушивание после занятий в консерватории.