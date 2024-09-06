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«Комбинация»: саундтрек эпохи

На Wink стартовал показ сериала о популярной женской поп-группе 1990-х годов
Анна Нехаева , критик

Сотрудник саратовского ОБХСС (отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности), а проще говоря – провинциальный милиционер Александр Шишинин (Никита Кологривый, известен по сериалам «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Черная весна», фильму «По щучьему велению») старательно выполняет свои обязанности, пытаясь сделать родной город лучше. Вооружившись видеокамерой, он снимает мелкие нарушения, следит за порядком в общественных местах, разгоняя тунеядцев и подозрительных личностей. Старается не только для себя, но для жены и новорожденной дочки.

Впрочем, Шишинин чувствует, что не это его призвание, и во время одной из проверок, познакомившись с Бари Алибасовым (Аскар Ильясов, сериалы «Нулевой пациент», «Престиж»), решает воплотить свою мечту – уйти из милиции и стать музыкальным продюсером. Свою карьеру в шоу-бизнесе он начинает со спекуляции билетами на выступление группы «Мираж». Именно во время шоу коллектива в местном концертном зале, где артистки в костюмах с блестящими пайетками и впечатляющими начесами поют «Музыка нас связала», герой принимает решение создать собственную группу. Происходит это в ревущей толпе, которая неистовствует и подпевает артистам, а на все это море рук с задника сцены взирает портрет Владимира Ленина. Взяв в помощники композитора Виталия Окорокова (Владимир Канухин, сериалы «Конец света», «Замерзшие»), Александр начинает искать солисток. Школьницу Татьяну Иванову (Елизавета Базыкина, сериалы «Надвое», «ГДР») находят на дискотеке, когда та избивает чем-то не угодившую ей девушку, а Алену Апину (Анастасия Уколова, фильм «Громкая связь», сериал «СССР») уговаривают прийти на прослушивание после занятий в консерватории.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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