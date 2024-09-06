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ММКЯ-2024: вебтуны и уютные детективы

На популярной книжной ярмарке обсудят взрывной интерес к корейским комиксам
Николай Корнацкий
Алексей Орлов / Ведомости

В «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной с 4 по 8 сентября проходит 37-я Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ). В ней принимают участие более 300 издателей и книгораспространителей из различных регионов России и зарубежья – Азербайджана, Белоруссии, Германии, Ирана, Китая, Кореи. Пятидневная программа включает более 200 мероприятий, а среди заявленных участников – Павел Басинский, Захар Прилепин, Александра Маринина, Дарья Донцова, звезды Young Adult («молодой взрослый») Лия Арден и Ася Лавринович, а также другие авторы.

Детская программа, как и в прошлом году, выделена в отдельную Московскую международную детскую книжную ярмарку (ММДКЯ), которая проходит параллельно со «взрослой», в своих отдельных зонах – на Детской сцене и в Пространстве мастер-классов. Впервые на ММКЯ появилась отдельная зона для комиксов и литературы Young Adult со своей насыщенной афишей. Но в одном шатре молодежным авторам тесно – в частности, творческие встречи Аси Лавринович и Лии Арден проходят на Главной сцене.

Список программы отлично фиксирует последние тренды. Это и смена поколений в большой прозе, и восточная экспансия в жанровой литературе (особенно в комиксах и фэнтези). А также возвращение интереса к классическому детективу – в его относительно новом изводе «уютного детектива», где остросюжетная интрига сочетается с задушевной атмосферой.

В допандемийном 2019 году ММКЯ посетило более 80 000 гостей, но в последние годы этот показатель существенно ниже – в 2023 г., например, на ярмарку пришло 34 000 человек. В 2024 г. ММКЯ стала бесплатной для читателей – ранее из крупных московских ярмарок без входного билета можно было посетить только «Красную площадь».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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