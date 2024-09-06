ММКЯ-2024: вебтуны и уютные детективы

Детская программа, как и в прошлом году, выделена в отдельную Московскую международную детскую книжную ярмарку (ММДКЯ), которая проходит параллельно со «взрослой», в своих отдельных зонах – на Детской сцене и в Пространстве мастер-классов. Впервые на ММКЯ появилась отдельная зона для комиксов и литературы Young Adult со своей насыщенной афишей. Но в одном шатре молодежным авторам тесно – в частности, творческие встречи Аси Лавринович и Лии Арден проходят на Главной сцене.