ММКЯ-2024: вебтуны и уютные детективы

ММКЯ-2024: вебтуны и уютные детективыНа популярной книжной ярмарке обсудят взрывной интерес к корейским комиксам
В «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной с 4 по 8 сентября проходит 37-я Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ). В ней принимают участие более 300 издателей и книгораспространителей из различных регионов России и зарубежья – Азербайджана, Белоруссии, Германии, Ирана, Китая, Кореи. Пятидневная программа включает более 200 мероприятий, а среди заявленных участников – Павел Басинский, Захар Прилепин, Александра Маринина, Дарья Донцова, звезды Young Adult («молодой взрослый») Лия Арден и Ася Лавринович, а также другие авторы.
Детская программа, как и в прошлом году, выделена в отдельную Московскую международную детскую книжную ярмарку (ММДКЯ), которая проходит параллельно со «взрослой», в своих отдельных зонах – на Детской сцене и в Пространстве мастер-классов. Впервые на ММКЯ появилась отдельная зона для комиксов и литературы Young Adult со своей насыщенной афишей. Но в одном шатре молодежным авторам тесно – в частности, творческие встречи Аси Лавринович и Лии Арден проходят на Главной сцене.
Список программы отлично фиксирует последние тренды. Это и смена поколений в большой прозе, и восточная экспансия в жанровой литературе (особенно в комиксах и фэнтези). А также возвращение интереса к классическому детективу – в его относительно новом изводе «уютного детектива», где остросюжетная интрига сочетается с задушевной атмосферой.
В допандемийном 2019 году ММКЯ посетило более 80 000 гостей, но в последние годы этот показатель существенно ниже – в 2023 г., например, на ярмарку пришло 34 000 человек. В 2024 г. ММКЯ стала бесплатной для читателей – ранее из крупных московских ярмарок без входного билета можно было посетить только «Красную площадь».