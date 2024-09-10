Техническая и нравственная стороны украинского транзитаПродолжать поставки газа через Украину после 2024 года – значит облегчить ЕС подготовку к отказу от энергоимпорта из России в 2027 году
Нелегитимный президент Украины Зеленский 27 августа заявил, что транзитный «договор с Россией никто продолжать не будет. Здесь мы поставили точку. Что касается транзита газа от других компаний, если будет продолжаться запрос некоторых наших европейских партнеров, мы будем тогда рассматривать другие вопросы».
30 августа советник главы офиса президента Украины Подоляк заявил, что Украина с 2025 г. прекратит транзит российской нефти и газа в ЕС, однако готова осуществлять поставки энергоресурсов из других стран через территорию Украины, в частности «любой другой транзитный газ, который будет идти из среднеазиатских стран, например <...> при наличии соответствующей логистики, юридической основы и контрактности». Однако в тот же день гендиректор госкомпании «Нафтогаз Украины» Чернышов опроверг сообщения, что Киев прекратит транзит нефти в ЕС с 2025 г.