Техническая и нравственная стороны украинского транзита

30 августа советник главы офиса президента Украины Подоляк заявил, что Украина с 2025 г. прекратит транзит российской нефти и газа в ЕС, однако готова осуществлять поставки энергоресурсов из других стран через территорию Украины, в частности «любой другой транзитный газ, который будет идти из среднеазиатских стран, например <...> при наличии соответствующей логистики, юридической основы и контрактности». Однако в тот же день гендиректор госкомпании «Нафтогаз Украины» Чернышов опроверг сообщения, что Киев прекратит транзит нефти в ЕС с 2025 г.