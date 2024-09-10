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Техническая и нравственная стороны украинского транзита

Продолжать поставки газа через Украину после 2024 года – значит облегчить ЕС подготовку к отказу от энергоимпорта из России в 2027 году
Андрей Конопляник , член научного совета РАН по системным исследованиям энергетики

Нелегитимный президент Украины Зеленский 27 августа заявил, что транзитный «договор с Россией никто продолжать не будет. Здесь мы поставили точку. Что касается транзита газа от других компаний, если будет продолжаться запрос некоторых наших европейских партнеров, мы будем тогда рассматривать другие вопросы». 

30 августа советник главы офиса президента Украины Подоляк заявил, что Украина с 2025 г. прекратит транзит российской нефти и газа в ЕС, однако готова осуществлять поставки энергоресурсов из других стран через территорию Украины, в частности «любой другой транзитный газ, который будет идти из среднеазиатских стран, например <...> при наличии соответствующей логистики, юридической основы и контрактности». Однако в тот же день гендиректор госкомпании «Нафтогаз Украины» Чернышов опроверг сообщения, что Киев прекратит транзит нефти в ЕС с 2025 г. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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