Поле битвы – Западная Азия

«Выбросьте свои телефоны» – в прошлом году подобная просьба неоднократно звучала из уст лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Ведь сотни бойцов его шиитского ополчения стали жертвами ударов израильских беспилотников и иных средств дистанционного поражения. Поля смерти в секторе Газа и эскалация насилия в Ливане тесно связаны друг с другом. В итоге участникам «Хезболлы» было рекомендовано вернуться к осовремененным версиям пейджеров вместо популярных, но легко отслеживаемых смартфонов.